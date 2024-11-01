भारतीय शेयर मार्केट में विदेशी निवेशक (FIIs) के जरिए किसी कंपनी में निवेश बढ़ाना या फिर नई एंट्री करना फंडामेंटल मजबूती का संकेत देता है। साथ ही एक्सपर्ट्स का मानना है अगर Foreign Institutional Investors किसी शेयर पर दांव भविष्य में ग्रोथ और स्थिरता को लेकर लगाते हैं। वैसे तो FIIs के फेवरेट स्टॉक्स में तो Axis Bank, HDFC Bank, Max Financial Services, ICICI Bank, Apollo Hospitals जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन इस बार विदेशी निवेशकों का दिल सस्ते स्टॉक्स पर आया है। आइये जानते हैं पूरी लिस्ट।

IDFC First Bank

पिछले कुछ समय में विदेशी निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ाई है। जहां सितंबर में FIIs की हिस्सेदारी 19.57 प्रतिशत थी, वहीं अक्तूबर में अब ये बढ़कर 27.30% हो गई है। इसका मतलब अतिरिक्त 7.73% हिस्सेदारी बढ़ी है। आपको बता दें कि जून 2022 में विदेशी निवेशकों की इस बैंक में 10.99% होल्डिंग थी।

इस स्टॉक का मौजूदा भाव ₹69 के आपास है। बैंक का मार्केट कैप ₹50,610 करोड़ है। IDFC First Bank एक Universal Bank है जो Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking और अन्य सर्विस देती है।

SpiceJet Limited

एविएशन सेक्टर की कंपनी स्पाइस जेट में भी पिछले कुछ से विदेशी निवेशकों का दिल आया हुआ है। जहां जून 2024 में कंपनी में FIIs की होल्डिंग 1.81 प्रतिशत थी। वहीं सितंबर 2024 में ये बढ़कर 22.87% हो गई है। इसका मतलब अतिरिक्त 21.06% हिस्सेदारी बढ़ी है।

इस स्टॉक का मौजूदा भाव ₹60 के आपास है। बैंक का मार्केट कैप ₹7,780 करोड़ है। SpiceJet Limited एक सस्ती एयरलाइन के तौर पर जानी जाती है, जो पैसेंजर्स और कार्गो के लिए एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस देती है।

Hi-Tech Pipes Limited

जहां मार्च 2022 में विदेशी निवेशकों की इस कंपनी में हिस्सेदारी महज 0.01% थी, वो अब बढ़कर 12.98 प्रतिशत पर पहुंच गई है। जबकि सितंबर 2024 में ये होल्डिंग 9.31% थी। इसका मतलब ये हुआ कि अतिरिक्त 3.67% होल्डिंग बढ़ी है।

इस स्टॉक का मौजूदा भाव ₹181 के आपास है। कंपनी का मार्केट कैप ₹3,660 करोड़ है। भारत में Electric Resistance Welding (ERW) Steel Round और Section Pipes और अन्य Engineering Products का निर्माण करती है।

Indian Energy Exchange Limited

मार्च 2024 में जहां विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 10.89 प्रतिशत था। लेकिन अब ये बढ़कर होल्डिंग 15.66 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो FIIs ने अतिरिक्त करीब 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाई है।

इस स्टॉक का मौजूदा भाव ₹177 के आपास है। कंपनी का मार्केट कैप ₹15,650 करोड़ है। बिजली, रेन्यूएबल और प्रमाणपत्रों के भौतिक वितरण के लिए एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

