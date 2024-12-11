30 रुपए के भाव वाले FIIs ने खरीदे 75 लाख शेयर, कंपनी के रिजल्ट भी रहे शानदार

एक ऐसा रियल एस्टेट कंपनी का शेयर, जिसने निवेशकों को अच्छा पैसा बना कर दिया है। पेनी स्टॉक Vipul Ltd में कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 52.88 रुपये प्रति शेयर और 52 वीक लो 15.10 रुपये प्रति शेयर रहा है।

राइट्स इश्यू

कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 दिसंबर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में योग्य शेयरधारकों को इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू के जरिए से 49.75 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो आवश्यक विनियामक अनुमोदन और बोर्ड के जरिए निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन है। कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों को राइट्स बेसिस (राइट्स इश्यू) पर 1 रुपये की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयरों को जारी करना और आवंटित करना, ऐसे मूल्य और अधिकार पात्रता रेश्यो पर, जैसा कि निदेशक मंडल के जरिए तय किया जा सकता है।

FIIs के पास हिस्सेदारी

सितंबर 2024 तिमाही में FII ने 75,59,884 शेयर खरीदे और जून 2024 तिमाही में 1.87 प्रतिशत की तुलना में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.23 प्रतिशत कर दी। कंपनी का मार्केट कैप 426 करोड़ रुपये है और पिछले 5 सालों में इसने 188 प्रतिशत CAGR का अच्छा प्रॉफिट दर्ज किया हैष कंपनी के शेयरों का PE 2x और ROE 100 प्रतिशत है।

कंपनी के पास एसेट्स हैं और इसी वजह से इसकी बुकवैल्यू स्ट्रांग बनी हुई है। 30 रुपए के स्टॉक प्राइस के अगेंस्ट इसकी बुक वैल्यू 28.90 रुपए है। साथ ही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हाई बना हुआ है और यह 98.1 % है। इसके अलावा 66.1 % ROCE है. कंपनी ने अपना कर्ज़ भी कम किया है. इसका डेट टू इक्विटी रेशो 0.26 है।

रिजल्ट्स

कंपनी की तिमाही परिणामों के अनुसार Q2FY25 में शुद्ध बिक्री 110 प्रतिशत बढ़कर 15.70 करोड़ रुपये हो गई, जबकि Q2FY24 में शुद्ध बिक्री 7.47 करोड़ रुपये थी. कंपनी ने Q2FY25 में 1.11 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि Q2FY24 में नेट लॉस 17.09 करोड़ रुपये था. यानी 106 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

