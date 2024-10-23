इन छुटकू Stocks में FIIs चुपके-चुपके बढ़ा रहे हैं हिस्सेदारी!

आमतौर पर किसी कंपनी में प्रमोटर्स या फिर विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) हिस्सेदारी बढ़ने का मतलब मजबूत फंडामेंटल्स के तौर पर देखा जाता है। इस आधार पर निवेशकों के कंपनी या शेयर के प्रति सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहते हैं। तो चलिए ऐसे ही बहुत छोटे स्टॉक्स के बारे में जानते हैं, जहां FIIs लगातार अपना निवेश बढ़ाते जा रहे हैं।

Gujarat Toolroom Limited

सितंबर 2024 की तिमाही में FIIs ने गुजरात टूलरूम लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को Zero प्रतिशत से बढ़ाकर 27.15 प्रतिशत कर दिया। जून 2024 की तिमाही में यह हिस्सेदारी शून्य थी और अक्टूबर 2024 तक 27.15 प्रतिशत तक पहुंच गई। ऐसे में FIIs की हिस्सेदारी बढ़ने से ये शेयर निवेशकों के रडार पर आ गया है।

कंपनी की स्थापना साल 1983 में हुई और यह कई तरह के बिजनेस करती है। गुजरात टूलरूम लिमिटेड ने गुजरात में एक हाइब्रिड एनर्जी पावर प्लांट विकसित करके रेन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह पहल सोलर, विंड और अन्य रेन्यूएबल एनर्जी स्रोतों को शामिल करती है। साथ ही कंपनी माइनिंग, निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस से भी जुड़ी है। कंपनी की शुरुआत टूलरूम सर्विस के साथ हुई थी।

कुछ वक्त पहले ही Gujarat Toolroom को रिलायंस इंडस्ट्रीज से ₹31 करोड़ का नया ऑर्डर हासिल हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप ₹230.28 करोड़ है। कंपनी ने अपने सभी कर्ज चुका दिए हैं और पिछले 5 वर्षों में पहली बार कर्ज मुक्त हो गई है। गुजरात टूलरूम के शेयरों ने अपने शेयरधारकों को पिछले 1 हफ्ते में 25.81% का शानदार रिटर्न दिया है और पिछले 2 वर्षों में 373% की बढ़ोतरी की है। हालाँकि, गुजरात टूलरूम का स्टॉक पिछले 1 वर्ष में 26% गिर गया है। इस पेननी स्टॉक ने इस साल शानदार डिविडेंड की भी सिफारिश की है।

कंपनी की आय में भारी उछाल देखा गया है। कंपनी का रेवेन्यू FY23 में 2 करोड़ रुपये से बढ़कर FY24 में 555 करोड़ रुपये हो गया है, जो 27,650 प्रतिशत की बढ़त है। इसी तरह कंपनी का नेट प्रफिट भी FY23 में 1 करोड़ रुपये से बढ़कर FY24 में 76 करोड़ रुपये हो गया है, जो 7,200 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

Sudarshan Pharma Industries Limited

सितंबर 2024 की तिमाही में FIIs ने सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 1.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 13.07 प्रतिशत कर दी। FIIs के जरिए 11.67 प्रतिशत हिस्सेदारी में बढ़ोतरी की है।

सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेनेरिक फ़ॉर्मूलेशन का एक प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैकचर्र है जो स्पेशलिटी केमिकल्स , इंटरमीडिएट, API, फार्मास्युटिकल और फ़ॉर्मूलेशन जेनेरिक्स और रिटेल सप्लाई समेत कई सेक्टर्स में ऑपरेशन्स करते हुए कई तरह के संस्थानों और स्वास्थ्य सेवा संगठनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी सर्विस देती है। कंपनी कृषि और कोटिंग्स समेत कई सेक्टर्स के बिजनेस से भी जुड़ी है।

सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रेवेन्यू FY23 में 461 करोड़ रुपये से बढ़कर FY24 में 466 करोड़ रुपये हो गया है। जो 1.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी FY23 में 7 करोड़ रुपये से बढ़कर FY24 में 11 करोड़ रुपये हो गया है, जो 57.14 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

MOS Utility Limited

सितंबर 2024 की तिमाही में FIIs ने MOS यूटिलिटी लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 1.05 प्रतिशत से बढ़ाकर 19.05 प्रतिशत कर दी। FIIs के जरिए 18 प्रतिशत हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है।

ये एक फिनटेक कंपनी है जो अपने ऑनलाइन पोर्टल bizsolutionz.com के जरिए से डिजिटल सर्विस देती है। कंपनी कई वित्तीय समाधान देती है, जिसमें बैंकिंग सर्विस, बीमा उत्पाद और यात्रा बुकिंग शामिल हैं। बैंकिंग खंड में DMT, माइक्रो ATM, AEPS, और NSDL कियोस्क सर्विस शामिल हैं।

कंपनी का रेवेन्यू FY23 में 106 करोड़ रुपये से बढ़कर FY24 में 187 करोड़ रुपये हो गया, जो 76.41 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी FY23 में 6 करोड़ रुपये से बढ़कर FY24 में 12 करोड़ रुपये हो गया है, जो 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

