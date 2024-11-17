इस स्मॉल कैप शेयर पर FIIs और स्टार इन्वेस्टर डॉली खन्ना ने खेला दांव!

शेयर मार्केट में सितंबर तिमाही का अर्निंग सीज़न लगभग खत्म होने पर है और एक के बाद कंपनियां अपने तिमाही नतीजे पेश कर रही हैं। इसी बीच एक कंपनी है जिसके शेयरों पर न सिर्फ FIIs यानि विदेशी निवेशकों का बल्कि जानी-मानी निवेशक डॉली खन्ना का भी दिल आया है। आइये जानते इस कंपनी की पूरी डिटेल्स...

advertisement

शेयर का नाम Prakash Pipes Ltd है। कंपनी ने वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के लिए टैक्स के बाद प्रॉफिट में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की, जिसमें (PAT) 7.2 प्रतिशत बढ़कर 24.30 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिामही में यह 22.67 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में साल-दर-साल आधार पर कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 170.86 करोड़ रुपये से 17.2 प्रतिशत बढ़कर 200.21 करोड़ रुपये हो गया। इस बीच इसके EBITDA में 30.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले वर्ष के 24.12 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.48 करोड़ रुपये हो गया. EBITDA मार्जिन पिछले साल की समान अवधि के 14.11 प्रतिशत से 162 आधार अंकों की बढ़ोतरी के साथ 15.73 प्रतिशत हो गया।

किसने खेला दांव?

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) और जानी-मानी निवेशक डॉली खन्ना ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के दौरान Prakash Pipes Ltd में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। FIIs ने इस स्टॉक के 2,56,185 शेयर जोड़े, जिससे उनकी हिस्सेदारी जून 2024 में 0.93 प्रतिशत से बढ़कर 2.00 प्रतिशत हो गई। इसी तरह स्टार इन्वेस्टर डॉली खन्ना ने इस स्टॉक में 2,09,479 शेयर खरीदे, जिससे उनकी हिस्सेदारी जून 2024 में 2.91 प्रतिशत से बढ़कर 3.79 प्रतिशत हो गई।

बिजनेस मॉडल

Prakash Pipes Ltd , पीवीसी पाइप और फिटिंग और पैकेजिंग प्रोडक्ट के निर्माण में लगी हुई है। इसे जून 2017 में प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अलग करके बनाया गया था। कंपनी की विनिर्माण सुविधाएं भारत में हैं और यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रोडक्ट बेचती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

