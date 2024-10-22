इस Festival Season में खरीदारी के टूटेंगे सारे रिकॉर्ड!

जुलाई-सितंबर तिमाही में कारों की बिक्री में गिरावट के बाद अब त्योहारी सीजन से कार कंपनियों और डीलर्स को बड़ी उम्मीदे हैं। अक्टूबर में ग्राहकों की पूछताछ 3 गुना बढ़ने के बाद ये उम्मीद जागी है। भारी डिस्काउंट्स और वेटिंग का खत्म होना ग्राहकों को डीलरशिप तक लाने का काम कर रहे हैं।

मौजूदा कारोबारी साल 2024-25 में कारों की बिक्री पर लगातार दबाव बना हुआ है। लेकिन अब अनुमान जताया जा रहा है कि फेस्टिव सीजन में कारों समेत तमाम तरह के वाहनों की डिमांड में इजाफा हो सकता है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक नवरात्र से शुरू हुए त्योहारी सीजन में ट्रैक्टर को छोड़कर कारों और टू-व्हीलर्स समेत सभी तरह की गाड़ियों की जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। इसमें बड़ा रोल डिमांड घटने के बाद कारों और दूसरे वाहनों पर मिल रहे भारी भरकम फेस्टिव डिस्काउंट्स का है।

रिटेलर्स के मुताबिक डीलर्स के पास गाड़ियों को लेकर पूछताछ तीन गुना बढ़ गई है। इसकी वजह है कि ग्राहकों को आकर्षित करने और अपने स्टॉक को खत्म करने के लिए वाहन कंपनियां भारी छूट दे रही हैं।। इस पूछताछ के बढ़ने का असर बिक्री के आंकड़ों में भी साफ नजर आने का अनुमान है।

इस त्योहारी सीजन में दिवाली तक देशभर में 45 लाख से ज्यादा वाहन बिकेंगे, ये आंकड़ा 2023 के त्योहारी सीजन में बिके कुल 37.93 लाख वाहनों के मुकाबले 7.07 लाख ज्यादा है, जबकि 2022 के फेस्टिव सीजन में बिके 32 लाख वाहनों से करीब 13 लाख ज्यादा है।

पिछले त्योहारी सीजन के मुकाबले इस बार रिकॉर्ड गाड़ियां बिकने की कई वजहे हैं। इनमें सबसे पहला है, डीलर्स के पास ग्राहकों के पसंदीदा कलर में तकरीबन सभी मॉडल्स उपलब्ध हैं। कुछ मॉडल्स को छोड़कर वेटिंग पीरियड भी अब नहीं रहा है यानी ग्राहकों को अपनी नई कार घर ले जाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बार गाड़ियों पर मिलने वाले डिस्काउंट्स कई साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। लोन भी आसानी से मिल रहा है।

जबकि 2023 के त्योहारी सीजन में वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा था। डीलर्स के पास स्टॉक और ग्राहकों के पसंदीदा मॉडल उपलब्ध नहीं थे। शुरुआती जानकारी के हिसाब से नवरात्र के पहले 10 दिनों में ट्रैक्टर को छोड़कर सभी गाड़ियों की बिक्री डबल डिजिट में बढ़ी है। दोपहिया वाहनों में 12 फीसदी की तेजी रही है। त्योहारी सीजन में गाड़ियों की कुल बिक्री में नवरात्र का हिस्सा 20 फीसदी होता है। इसके अलावा ग्रामीण बिक्री में तेज सुधार देखने को मिल रहा है जिसमें दोपहिया वाहनों की डिमांड काफी ज्यादा है। इसके अलावा, पेंटअप डिमांड का भी बिक्री के आंकड़ों पर असर पड़ेगा। रिटेलर्स के मुताबिक मई-जून में काफी ज्यादा गर्मी, उसके बाद जबरदस्त बारिश और फिर श्राद्ध के चलते लोगों ने खरीदारी को टाल दिया। अब यही छुपी मांग बाहर आ रही है और इन्क्वायरी बढ़ी है।