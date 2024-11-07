Federal Bank Share ने लगाया रिकॉर्ड हाई, बड़ी तेजी आने वाली है!

scorecardresearch
Federal Bank के शेयरों ने गुरुवार को अपना रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुआ, जबकि एक दिन पहले ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद शानदार रैली के बावजूद व्यापक बाजार में गहरी गिरावट आई। फेडरल बैंक के शेयर गुरुवार को ₹207.80 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, जो पहले के बंद ₹204.80 से अधिक था। यह इस हफ्ते में दूसरा मौका है जब इस शेयर ने रिकॉर्ड ऊंचाई बनाई है। 

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 7, 2024 12:04 IST
फेडरल बैंक के शेयर 23 जनवरी 2024 को ₹139.45 के 52 वीक के निचले स्तर पर पहुंच गए थे। सितंबर 2024 की तिमाही के अंत में दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास निजी बैंक में 3.45 करोड़ शेयर (या 1.42% हिस्सेदारी) थी। गुरुवार को बैंक की बाजार पूंजी ₹50,300 करोड़ रही। इस बैंक के शेयर का एक साल का बीटा 0.9 है, जो इस अवधि में औसत अस्थिरता को दिखाता है।

बैंक के कुल 1.50 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे BSE पर ₹3.09 करोड़ का टर्नओवर हुआ। आइये जानते हैं ब्रोकरेज की स्टॉक पर क्या राय है?

Axis Securities ने इस बैंक के शेयर पर "बाय" कॉल किया है और ₹214-222 का टारगेट प्राइस रखा है। वहीं स्टॉप लॉस ₹190 पर सेट किया जा सकता है। ब्रोकरेज का कहना है कि 

फेडरल बैंक के डेली चार्ट के हिसाब से स्टॉक एक मीडियम टर्म उभरते चैनल में ट्रेंड कर रहा है, हाल ही में यह निचले बैंड पर सपोर्ट पा रहा था और अब चैनल के ऊपरी बैंड की ओर बढ़ रहा है। इसने ₹197 के स्तर पर एक छोटे से डीसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को तोड़कर मीडियम अपट्रेंड के संकेत दिए हैं। Centrum Broking ने इस शेयर पर ₹250 का टारगेट प्राइस रखते हुए "बाय" कॉल जारी किया है। इस हिसाब से वर्तमान स्तरों से 35% का अपसाइड की संभावना है।

नुवामा ने Q2 के परिणामों के बाद स्टॉक पर टारगेट ₹235 प्रति शेयर दिया है। उनका कहना है कि स्लिपेज QoQ के हिसाब से स्थिर रहा, जो कि पिछली लोन का 0.9% था। मजबूत एसेट क्वालिटी और स्वस्थ कमाई बढ़ोतरी को देखते हुए हम 'BUY' रेटिंग बनाए रखते हैं। मैनेजमेंट का मानना है कि वे बढ़ोतरी के लिए पर्याप्त लाइबिलिटीज जुटा सकते हैं। MFI की एसेट क्वालिटी स्वस्थ रहने की संभावना है। यह शेयर FY26E के 1.1x BV पर ट्रेड कर रहा है।

वहीं HDFC Securities ने फेडरल बैंक पर 6 से 9 महीने के लिए ₹224-240 का टारगेट प्राइस देते हुए "बाय" कॉल जारी किया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 7, 2024