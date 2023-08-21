scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारJio Financials की फीकी लिस्टिंग, आप खरीदें, होल्ड करें या बेचें?

Jio Financials की फीकी लिस्टिंग, आप खरीदें, होल्ड करें या बेचें?

20 जुलाई को इस स्टॉक की प्री-लिस्टिंग कीमत 261.85 रुपये निकली थी। लिस्ट होने के कुछ ही देर बाद यह लोअर सर्किट पर चला गया। आपको बता दें कि इसके लिए लोअर सर्किट 5 परसेंट यानि 251.75 रुपये तय किया गया था।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Aug 21, 2023 12:08 IST
Jio Financials की फीकी लिस्टिंग
Jio Financials की फीकी लिस्टिंग

एशिया के सबसे बड़े रईस बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की एक और कंपनी की शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो चुकी है। रिलायंस से हाल में हुई  अलग हुई कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की जिस तरह की लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही थी, वैसा बज ये शेयर पैदा नहीं कर पाया। 

advertisement

जियो फाइनेंशियल के स्टॉक ने करीब-करीब 36 लाख से ज्यादा निवेशकों को निराश किया है। स्टॉक लगभग फ्लैट कीमत पर लिस्ट हुआ और कुछ मिनट बाद ही इसने 5 परसेंट का लोअर सर्किट छू लिया। कंपनी का शेयर BSE पर 265 रुपये पर लिस्ट हुआ जबकि NSE पर इसकी लिस्टिंग 262 रुपये पर हुई। 20 जुलाई को इस स्टॉक की प्री-लिस्टिंग कीमत 261.85 रुपये निकली थी। लिस्ट होने के कुछ ही देर बाद यह लोअर सर्किट पर चला गया। आपको बता दें कि इसके लिए लोअर सर्किट 5 परसेंट यानि 251.75 रुपये तय किया गया था। ग्रे मार्केट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का शेयर 73 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा था। यानी मार्केट इसके 335 रुपये के आसपास लिस्ट होने की उम्मीद कर रहा था। 

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो इसका मार्केट कैप करीब 1.68 लाख करोड़ रुपये है। इस तरह ये देश की 33वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इसका मार्केट कैप HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ और इंडसइंड बैंक से ज्यादा है। साथ ही ये बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी NBFC बन गई है। आपको बता दें कि पहले 10 दिन कंपनी का शेयर टी-ग्रुप में ट्रेड करेगा। इसका मतलब है ये हुआ कि कि स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग संभव नहीं होगी। साथ ही इसमें दोनों तरफ पांच परसेंट की सर्किट लिमिट होगी। मार्केट एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि इस कदम से स्टॉक में बड़ी तेजी पर रोक लगेगी। आपको पता होगा कि रिलायंस के शेयरहोल्डर्स को हर एक शेयर पर JFSL का एक शेयर मिला था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 21, 2023