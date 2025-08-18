नए शोरूम और बैटरी फैक्ट्री के साथ यह शेयर बना निवेशकों का पसंदीदा, पिछले 5 साल में 7,800% चढ़ा

scorecardresearch
Mercury EV-Tech Ltd के शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। स्टॉक ने पांच साल में 7,800 फीसदी का रिटर्न दिया है। सोमवार के कारोबारी सत्र में भी यह शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहा था।

Delhi,UPDATED: Aug 18, 2025 14:34 IST
शेयर मार्केट में कभी-कभी छोटे-छोटे शेयर अचानक बड़ा धमाका कर देते हैं। ऐसा ही कमाल Mercury EV-Tech Ltd का शेयर कर रहा है। पिछले कुछ सालों में इसने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। अब यह इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है।

सोमवार को Mercury EV-Tech का शेयर 4.14% बढ़कर ₹47.99 हो गया। इसका 52 हफ्तों का उच्चतम मूल्य ₹139.20 और न्यूनतम ₹45.70 है। फिलहाल यह अपने 52-सप्ताह के लो के मुकाबले लगभग 5% ऊपर है। कंपनी का मार्केट कैप 880 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

कंपनी ने हाल ही में भवनगर में नया EV शोरूम खोला। यह शोरूम “Make in India” इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। उद्घाटन में राजनीतिक हस्तियां और कंपनी के अधिकारी मौजूद थे। चेयरमैन श्री जयेश ठक्कर ने कहा कि इसका उद्देश्य स्वच्छ और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। यहां दोपहिया वाहन से लेकर टेम्पो तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिलेंगी, जिससे भवनगर में EV का चलन बढ़ेगा।

Mercury EV-Tech सिर्फ वाहनों की बिक्री तक ही सीमित नहीं है। यह बैटरी, चेसिस और मोटर कंट्रोलर्स खुद बनाती है। वडोदरा में कंपनी 3.2 GW क्षमता वाली लिथियम-आयन बैटरी फैक्ट्री बना रही है। इसके अलावा, कंपनी के पास R&D सेंटर और इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। इन सबकी मदद से कंपनी भारत के बढ़ते EV और बैटरी स्टोरेज मार्केट में मजबूत स्थिति बनाए रखेगी। हाल ही में दाहोद में भी नया शोरूम खुला।

Q1FY26 में Mercury EV-Tech की नेट सेल्स 22.57 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 482% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट 1.63 करोड़ रुपये रहा, जो 235% बढ़ा। FY25 में सालाना सेल्स 89.64 करोड़ और प्रॉफिट 7.70 करोड़ रुपये रहा।

जून 2025 में भारत के राष्ट्रपति ने भी 21,000 शेयर खरीदे और 0.01% हिस्सेदारी ली। कंपनी ने पिछले 3 सालों में निवेशकों को 880% रिटर्न दिया और 5 साल में यह शेयर 7,800% बढ़ चुका है।

 

 

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
