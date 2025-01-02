अधिग्रहण की खबर से 100 रुपए के EV Stock में Upper Circuit! 5 सालों में दिया 27900 प्रतिशत रिटर्न

इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करने वाली स्मॉल कैप कंपनी Mercury Ev-Tech के शेयर में बंपर तेजी देखी जा रही है, इंट्रा डे के दौरान शेयर 5 प्रतिशत तक चढ़कर अपर सर्किट को छू गए। आइये जानते हैं तेजी का कारण क्या है?

EV स्टॉक दिन के ऊपरी मूल्य सीमा ₹99.26 पर खुला। कंपनी के शेयर पिछले पांच लगातार सत्रों में बढ़त दिखा रहे हैं, जिससे लगभग 22 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। यह स्टॉक 5-दिन, 20-दिन, 100-दिन और 200-दिन के मूविंग एवरेज से ऊंचे स्तर पर ट्रेड कर रहा है।

अधिग्रहण की खबर

स्टॉक में तेजी कंपनी के जरिए एलान किया गया है कि उसने DC2 मर्करी कार्स प्राइवेट लिमिटेड और अनुश्री बी छाबड़िया के साथ शेयर खरीद समझौता किया है। DC2 मर्करी का पेड-अप कैपिटल ₹3,58,00,000 है, जिसमें ₹10 प्रत्येक के 35,80,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। वहीं, अनुश्री बी के पास वर्तमान में इन शेयरों में से 35,79,900 शेयर हैं। DC2 मर्करी मुख्य रूप से यात्री कारों, स्पोर्ट्स कारों, कारों के संशोधन आदि के डिजाइन में काम करता है।

शेयर प्राइस का इतिहास

मर्करी ईवी-टेक बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स का हिस्सा है। बीएसई विश्लेषण के अनुसार, इस ईवी स्टॉक ने पिछले एक साल में 13 प्रतिशत की गिरावट देखी है। हालांकि, इस स्टॉक ने पिछले दो वर्षों में 683 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तीन और पांच वर्षों में, इस ईवी स्टॉक ने क्रमशः 11429 प्रतिशत और 27900 प्रतिशत का मेगा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। मर्करी ईवी-टेक इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक विंटेज कार, इलेक्ट्रिक गोल्फ कार और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करती है। इसके शेयरों की 52 वीक की रेंज ₹139.20 - ₹64.32 है। कंपनी का बाजार वैल्यूएशन ₹1,713.34 करोड़ है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।