Enviro Infra Engineers IPO: लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में अचानक क्या हुआ

मंगलवार को बिडिंग के खत्म होने के बाद Enviro Infra Engineers IPO का शेयर आवंटन फाइनल हो गया है। 'T+3' लिस्टिंग नियम के तहत सबसे संभावित Enviro Infra Engineers IPO लिस्टिंग तारीख 29 नवम्बर 2024 यानी इस हफ्ते के शुक्रवार को हो सकती है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 28, 2024 10:55 IST

मंगलवार को बिडिंग के खत्म होने के बाद Enviro Infra Engineers IPO का शेयर आवंटन फाइनल हो गया है। 'T+3' लिस्टिंग नियम के तहत सबसे संभावित Enviro Infra Engineers IPO लिस्टिंग तारीख 29 नवम्बर 2024 यानी इस हफ्ते के शुक्रवार को हो सकती है। एक बार जब Enviro Infra Engineers IPO आवंटन फाइनल हो जाएगा, तो आवेदक BSE वेबसाइट की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके Enviro Infra Engineers IPO आवंटन स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जो पब्लिक इश्यू का आधिकारिक रजिस्ट्रार है।

जैसा कि जानकारी मिल रही है कि Enviro Infra Engineers का IPO GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम) आज ₹49 है, जो बुधवार के ₹50 के Enviro Infra Engineers IPO GMP से ₹1 कम है। उन्होंने कहा कि भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को दो दिन की तेजी रुकने के कारण ग्रे मार्केट सेंटिमेंट में गिरावट आई है। Enviro Infra Engineers का IPO GMP सोमवार को पांच लगातार सत्रों में ₹23 से बढ़कर ₹55 हो गया था। हालांकि, बिडिंग के खत्म होने के बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹55 से घटकर ₹49 हो गया है।

एंविरो इंफ्रा इंजीनियर्स की स्थापना 2009 में हुई थी और यह जल और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स (WWTPs) और जल आपूर्ति परियोजनाओं (WSSPs) का डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव करती है, जो सरकारी एजेंसियों या संस्थाओं के लिए होती हैं।

कंपनी की रेवेन्यू में वित्त वर्ष 2023-24 और 2022-23 के बीच 116% की बढ़ोतरी हुई और नेट प्रॉफिट (PAT) में 101% का इजाफा हुआ। हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड इस IPO का बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि Bigshare Services Pvt Ltd इस इश्यू का रजिस्ट्रार है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
