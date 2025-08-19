बड़े इन्वेस्टमेंट फंड की एंट्री के बाद धड़ाम हुआ शेयर, जानिए पूरा मामला

Elysian Wealth Fund ने विशाल फेब्रिक्स लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 6.89% कर दी है। यह बढ़ोतरी कंपनी को 80,67,176 इक्विटी शेयरों की प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए मिली है। हर शेयर की फेस वैल्यू ₹5 है। यह शेयर उन्हें फुली कन्वर्टिबल वारंट्स के कन्वर्जन के बाद मिले। खास बात यह है कि Elysian Wealth Fund, प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा नहीं है।

इस खबर के बाद आज कंपनी के शेयर में बिकवाली आई। स्टॉक ने इंट्रा-डे में ₹35 रुपये के निचले स्तर को टच किया है। दोपहर 12.22 बजे कंपनी के शेयर 0.84 फीसदी गिरकर ₹35.47 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंपनी की टोटल इनकम 17% बढ़कर ₹397.18 करोड़ रही, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹340.10 करोड़ थी। वहीं, कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 92% की जोरदार वृद्धि के साथ ₹9.16 करोड़ रहा, जबकि Q1FY25 में यह ₹4.78 करोड़ था।

पूरे वित्त वर्ष 2025 में कंपनी की कुल इनकम 5% बढ़कर ₹1,521.43 करोड़ रही, जो FY24 में ₹1,451.29 करोड़ थी। इसी अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़कर ₹23.84 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹21.13 करोड़ था। यह लगभग 13% की सालाना बढ़ोतरी है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस?

शेयर ने पिछले 6 महीने में 44 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, सालभर में शेयर 1 फीसदी चढ़ा था। पांच साल में शेयर ने 41 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है।

कंपनी का मार्केट कैप ₹770 करोड़ से अधिक है। अभी शेयर कीमत अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹21.05 से 70% से ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो, प्रमोटर्स के पास 60.56% हिस्सेदारी, FIIs के पास 17.05%, DIIs के पास 0.04% और पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास 22.35% हिस्सेदारी है।

Vishal Fabrics Ltd के बारे में

विशाल फेब्रिक्स लिमिटेड चिरपाल ग्रुप (Chiripal Group) का हिस्सा है। यह भारत की प्रमुख डेनिम फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में गिनी जाती है। कंपनी की सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 मिलियन मीटर से ज्यादा है। कंपनी अपनी मजबूत इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन, एडवांस टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के लिए जानी जाती है।

कंपनी ने डेनिम प्रोडक्शन में तेजी से विस्तार किया है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर ग्रीन इनिशिएटिव्स पर भी जोर दिया है। इसमें सस्टेनेबल रॉ मटीरियल, वाटर रीसाइक्लिंग और जीरो-डिस्चार्ज फैसिलिटी जैसी पहल शामिल हैं।