NSE पर लिस्टिंग के बाद इस तंबाकू कंपनी के शेयर में उछाल! 5% की आई तेजी - शेयर का भाव 50 रुपये से कम

तंबाकू मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (Elitecon International Ltd) के स्टॉक में आज करीब 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल आज यानी 20 अप्रैल से कंपनी का स्टॉक National Stock Exchange of India (एनएसई) पर लिस्ट होकर ट्रेडिंग शुरू कर चुका है। इससे पहले शेयर सिर्फ बीएसई पर ही लिस्ट था।

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एनएसई पर अपने डेब्यू ट्रेड में शेयर सुबह 11:35 बजे तक 4.94% या 2.15 रुपये चढ़कर 45.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 4.92% या 2.14 रुपये की तेजी के साथ 45.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी ने बताया कि उसके इक्विटी शेयर NSE के कैपिटल मार्केट सेगमेंट में 'Permitted to Trade' कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। कंपनी पहले से ही BSE पर 539533 कोड के साथ लिस्टेड है। अब कंपनी के सभी 159.85 करोड़ पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयर दोनों बड़े एक्सचेंजों पर ट्रेड के लिए उपलब्ध हैं, जिससे निवेशकों की पहुंच बढ़ेगी और शेयर में लिक्विडिटी बेहतर होगी।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन शर्मा ने कहा कि NSE पर ट्रेडिंग शुरू होना कंपनी और उसके शेयरधारकों के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। दोनों प्रमुख एक्सचेंजों पर मौजूदगी से निवेशकों का दायरा बढ़ेगा, शेयर में लिक्विडिटी बेहतर होगी और सही कीमत तय होने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी 50 से ज्यादा देशों में अपने FMCG और तंबाकू कारोबार का विस्तार कर रही है और आगे भी सभी हितधारकों के लिए लंबी अवधि में मूल्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

हाल ही में कंपनी को मिला था 2.02 बिलियन रुपये का बड़ा ऑर्डर

हाल ही में कंपनी ने अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसे दक्षिण अफ्रीका की कंपनी Bozza Tobacco (PTY) Ltd से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की सप्लाई के लिए लगभग 2.02 बिलियन रुपये का बड़ा लॉन्ग टर्म ऑर्डर मिला है।

कंपनी ने बताया कि यह कॉन्ट्रैक्ट 6 अप्रैल 2026 से प्रभावी है और 14 अप्रैल 2026 को साइन हुआ है, जिसकी अवधि दो साल होगी। इसके तहत कंपनी अपने ब्रांड्स जैसे Red and Black, B&W, Cape, Ossum और Golden Flake की सप्लाई करेगी और भुगतान डिलीवरी के 90 दिनों बाद मिलेगा।

फाइलिंग के मुताबिक यह ऑर्डर कंपनी को निर्यात में स्थिरता देगा, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के बेहतर उपयोग में मदद करेगा और अफ्रीकी बाजार, खासकर दक्षिण अफ्रीका में कंपनी की मौजूदगी को मजबूत करेगा, जिससे लंबे समय में बिजनेस ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा।