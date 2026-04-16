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Newsशेयर बाज़ारसिगरेट बनाने वाली इस कंपनी को मिला 2.02 बिलियन का बड़ा ऑर्डर! स्टॉक में लगा अपर सर्किट

सिगरेट बनाने वाली इस कंपनी को मिला 2.02 बिलियन का बड़ा ऑर्डर! स्टॉक में लगा अपर सर्किट

तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनी के शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा, जब उसे 2.02 अरब रुपये का बड़ा निर्यात ऑर्डर मिला। यह दो साल का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की आय, उत्पादन क्षमता और अफ्रीकी बाजार में मौजूदगी को मजबूत करेगा, जिससे लंबे समय में ग्रोथ की उम्मीद बढ़ी है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 16, 2026 11:18 IST
AI Generated Image (ChatGPT)

Stock on Radar: सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (Elitecon International Ltd) के शेयर में आज 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। यह तेजी कंपनी को मिले 2.02 बिलियन रुपये (202 करोड़ रुपये) के एक बड़े ऑर्डर के बाद आई।

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे दक्षिण अफ्रीका की कंपनी Bozza Tobacco (PTY) Ltd से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की सप्लाई के लिए लगभग 2.02 बिलियन रुपये का बड़ा लॉन्ग टर्म ऑर्डर मिला है।

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कंपनी ने बताया कि यह कॉन्ट्रैक्ट 6 अप्रैल 2026 से प्रभावी है और 14 अप्रैल 2026 को साइन हुआ है, जिसकी अवधि दो साल होगी। इसके तहत कंपनी अपने ब्रांड्स जैसे Red and Black, B&W, Cape, Ossum और Golden Flake की सप्लाई करेगी और भुगतान डिलीवरी के 90 दिनों बाद मिलेगा।

फाइलिंग के मुताबिक यह ऑर्डर कंपनी को निर्यात में स्थिरता देगा, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के बेहतर उपयोग में मदद करेगा और अफ्रीकी बाजार, खासकर दक्षिण अफ्रीका में कंपनी की मौजूदगी को मजबूत करेगा, जिससे लंबे समय में बिजनेस ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा।

स्टॉक में लगा अपर सर्किट

इस खबर के आते ही स्टॉक में आज 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। कंपनी का शेयर बीएसई पर खबर लिखे जानें तक 41.47 रुपये पर स्थिर है।

5 साल में 3500% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक इस शेयर ने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में यानी पिछले 5 साल में 3849 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 1 साल में स्टॉक सिर्फ 5 प्रतिशत चढ़ा है।

महीने में देखें तो पिछले 1 महीने में स्टॉक 22 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 47 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 74 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 16, 2026