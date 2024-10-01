2 से सीधा 200 पर शेयर, EV चार्जर की कंपनी में क्यों लगा Upper Circuit?

Servotech Power Systems Ltd के शेयरों में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान भी स्टॉक 5 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 192.73 प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गया। स्टॉक का 52-wk high ₹205.40 प्रति शेयर है। वहीं कंपनी का मार्केट कैप ₹4,296 करोड़ है। देखते ही देखते स्टॉक ₹2.49 से लेकर ₹192 प्रति शेयर तक के भाव पर पहुंच गया। इस शेयर ने 3 सालों में 7,640 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

क्यों लगा अपर सर्किट ?

Servotech Power Systems Ltd ने एलान किया है कि अधिकृत शेयर पूंजी (authorized share capital) को ₹50 करोड़ तक बढ़ाने और प्रमोटर्स ग्रुप की सदस्य मिस सरीका भाटिया को 58,50,000 वारंट जारी करने की योजना का ऐलान किया है, जो इक्विटी शेयरों में कनवर्ट होंगे। अगर सभी वारंटों को कनवर्ट किया गया, तो मिस भाटिया की कंपनी में हिस्सेदारी 13.50 प्रतिशत से बढ़कर 15.52 प्रतिशत हो जाएगी। निवेशक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ना पॉजिटिव कदम के तौर पर देखते हैं।

दूसरी बड़ी वजह?

इसके अलावा स्टॉक में तेजी का एक और कारण है। कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग के अलावा, Servotech Power Systems Ltd ने कर्नाटक में 11 DC फास्ट EV चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण करने के लिए एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये चार्जिंग स्टेशन 11 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) परिसरों में स्थापित किए जाएंगे, जो राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्रक्रिया को एक आवश्यक बढ़ावा देंगे। कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट के एग्जिक्यूशन के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें डिज़ाइन, निर्माण, स्थापना और रखरखाव शामिल हैं।

बिजनेस मॉडल

Servotech Power Systems Ltd के पास इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 से अधिक सालों का अनुभव है। कंपनी अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अत्याधुनिक AC और DC चार्जिंग समाधान डिजाइन और निर्माण करते हैं। उनके चार्जर कमर्शियल और घरेलू दोनों एप्लिकेशन के लिए उपयुक्त हैं, जो विभिन्न प्रकार के EVs की वाइड चेंज देती है।