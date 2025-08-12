EaseMyTrip Share Price: कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार में जारी सुस्त कारोबार के बीच टूर एंड ट्रैवल सेक्टर की कंपनी EaseMyTrip (Easy Trip Planners Ltd) के शेयरों में आज 10% की तेजी दर्ज की गई है। बीएसई पर शेयर आज 8.80 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और अब तक शेयर ने अपना इंट्राडे हाई 9.68 रुपये को टच किया है।

शेयर में यह तेजी हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण आई है। बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक दोपहर 12:44 बजे तक कंपनी के 56,14,992 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

EaseMyTrip Q1 FY26 Results

कंपनी के बोर्ड मेंबर्स आगामी 14 अगस्त, 2025 को जून तिमाही के वित्तीय नतीजों को जारी करने के लिए बैठक करेंगे।

EaseMyTrip Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 22 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 52 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 62 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

EaseMyTrip Share Price

दोपहर 1:21 बजे तक शेयर एनएसई पर 4.99% या 0.44 रुपये चढ़कर 9.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.88% या 0.43 रुपये की तेजी के साथ 9.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

EaseMyTrip Bonus History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अभी तक निवेशकों को तीन बार बोनस शेयर जारी किया है। कंपनी ने नवंबर 2024 में 1:1 के रेश्यो में, नवंबर 2022 को 3:1 के रेश्यो में और फरवरी 2022 में 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था।

