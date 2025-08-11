scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार12% से ज्यादा उछला DOMS इंडस्ट्रीज का शेयर! एक्सपर्ट को और तेजी की उम्मीद - चेक करें टारगेट

12% से ज्यादा उछला DOMS इंडस्ट्रीज का शेयर! एक्सपर्ट को और तेजी की उम्मीद - चेक करें टारगेट

शेयर आज इंट्राडे में 12.44% उछलकर ₹2,572.15 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि अंत में स्टॉक एनएसई पर 11.47% या 262.30 रुपये चढ़कर 2,550 रुपये पर बंद हुआ।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 11, 2025 18:08 IST

DOMS Industries Share Price: स्टेशनरी सेक्टर की कंपनी डोम्स इंडस्ट्रीज (DOMS Industries) के शेयरों में आज 12% प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और शेयर आज इंट्राडे में 12.44% उछलकर ₹2,572.15 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि अंत में शेयर एनएसई पर 11.47% या 262.30 रुपये चढ़कर 2,550 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 9.65% या 220.70 रुपये चढ़कर 2508.25 रुपये पर बंद हुआ।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें


स्टेशनरी प्रोडक्ट निर्माता कंपनी ने जून तिमाही (Q1 FY26) में 8.8% सालाना बढ़त के साथ ₹59.1 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। यह तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर 15.3% अधिक है। PAT मार्जिन 10.5% रहा, जो Q1 FY25 के 12.2% और Q4 FY25 के 10.1% से कम है।

EBITDA 14.3% YoY बढ़कर ₹98.7 करोड़ और 11.9% QoQ बढ़ा। EBITDA मार्जिन 17.6% रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के 19.4% से घटा है, लेकिन Q4 FY25 के 17.3% से थोड़ा बेहतर है। संचालन से राजस्व (Revenue from operations) में 26.4% YoY और 10.5% QoQ की वृद्धि होकर यह ₹562.3 करोड़ पर पहुंच गया।

क्या है एक्सपर्ट की राय?

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के क्रांति बथिनी ने कहा कि कंपनी ने स्थिर नतीजे दिए हैं। उन्होंने निवेशकों को मौजूदा दृष्टिकोण को देखते हुए स्टॉक को Hold करने की सलाह दी है।

एंजल वन के ओशो कृष्ण ने बताया कि शेयर ₹2,300-₹2,270 के ऐतिहासिक सपोर्ट जोन से उबर चुका है और ₹2,700-₹2,720 के स्तर तक चढ़ने की संभावना है।

बोनांजा के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट कुनाल कांबले ने कहा कि DOMS रेंज-बाउंड पैटर्न से ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। उन्होंने ₹2,270 पर स्टॉप-लॉस और ₹2,970-₹3,200 के टारगेट के साथ BUY कॉल दिया है।

DOMS Industries Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 11, 2025