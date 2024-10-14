scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारDmart Share: क्या आपको आरके दमानी का ये स्टॉक खरीदना चाहिए, रखना चाहिए या बेचना चाहिए

Dmart Share: क्या आपको आरके दमानी का ये स्टॉक खरीदना चाहिए, रखना चाहिए या बेचना चाहिए

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 14, 2024 12:50 IST
राधाकिशन दमानी के नेतृत्व वाली एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड ने सितंबर तिमाही के नतीजे कमजोर घोषित किए हैं, जिसमें  एबिटा बाजार अनुमानों से कम रहा, जिसके कारण अब वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 के लिए आय अनुमान कम हो गए हैं।

विश्लेषकों ने कहा कि मेट्रो शहरों में ऑनलाइन किराना फॉर्मेट, खास तौर पर क्विक कॉमर्स से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण डीमार्ट की बिक्री प्रभावित हुई है। उन्होंने वित्त वर्ष 25 और वित्त वर्ष 26 के लिए अपने आय अनुमानों में कटौती की और शेयर को होल्ड या बाय करने का सुझाव दिया। एनालिस्टों का कहना है कि शेयर अब अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से 10 प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहा है।

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा, "हमने वित्त वर्ष 25-27 ई. में अपने एबिटा अनुमानों में 6-10 प्रतिशत की कटौती की है। हम 5,026 रुपये (पहले 5,098 रुपये) के संशोधित लक्ष्य मूल्य के साथ होल्ड की सिफारिश को बनाए रखते हैं, क्योंकि हम 45 गुना ईवी/एबिटा (जिसका अर्थ है वित्त वर्ष 27 ई.पी.एस. का 70 गुना) के आधार पर वित्त वर्ष 27 तक आगे बढ़ते हैं।"

सेंट्रम ब्रोकिंग ने कहा कि प्रतिस्पर्धी दबाव के कारण दूसरी तिमाही के नतीजे सुस्त रहे। ब्रोकरेज ने अपने आय अनुमानों में बदलाव किया, लेकिन कहा कि हाल ही में कीमत में गिरावट के बाद उसने शेयर को 'खरीदें' में अपग्रेड किया है और 5,655 रुपये का संशोधित लक्ष्य मूल्य सुझाया है। पिछले एक महीने में शेयर में 11 फीसदी की गिरावट आई है।

MOFSL ने कहा कि उसने वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने एबिटा अनुमान में 6 प्रतिशत/10 प्रतिशत और ईपीएस में 8 प्रतिशत/14 प्रतिशत की कटौती की है।

ब्रोकिंग फर्म ने कहा, "ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म के प्रभाव और डीमार्ट के H1FY25 प्रदर्शन में कमजोरी के कारण, हम FY25E राजस्व/ Ebidta/ PAT में 3 प्रतिशत/4 प्रतिशत/7 प्रतिशत की कटौती कर रहे हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 14, 2024