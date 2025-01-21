Dixon Technology के शेयरों में 8% से अधिक की गिरावट, Q3 Result के बाद बढ़ गई निवेशकों की चिंता

आज सुबह Dixon Technology के शेयरों में 8% से अधिक की गिरावट आई। यह गिरावट तीसरी तिमाही के नतीजे के बाद आई है। खबर लिखते वक्त बीएसई पर डिक्सन के शेयर 8.50% गिरकर ₹16,060 पर आ गया। इस दौरान कंपनी के 4,576 शेयरों का कारोबार हुआ, और इसका टर्नओवर ₹7.45 करोड़ रहा। हालांकि, बाद में कंपनी का मार्केट कैप घटकर ₹97,438 करोड़ हो गया।

ब्रोकरेज की राय

मोटिलाल ओसवाल ने इस स्टॉक पर 'BUY' कॉल जारी किया और ₹20,500 का टारगेट प्राइस तय किया है। इसमें करीब 17% का अपसाइड दिखता है। मोटिलाल ओसवाल ने कहा कि कंपनी का शुद्ध लाभ (PAT) हमारे अनुमानों से कम रहा है, और इसके पीछे उच्च डिप्रीसिएशन, ब्याज खर्च और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कारण था। इस वजह से निवेशकों में नकारात्मक भावना उत्पन्न हुई है।

हालांकि, डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने राजस्व और ईबीआईटीडीए (EBITDA) में बेहतर प्रदर्शन किया, जो मुख्य रूप से मोबाइल और ईएमएस (इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज) सेगमेंट की मजबूत वृद्धि से हुआ। कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन बढ़ाने की दिशा में लगातार काम किया है और उम्मीद जताई है कि डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग 1Q/2QFY26 से शुरू हो सकती है।

वहीं, ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज ने इस स्टॉक पर 'UnderPerform' रेटिंग बरकरार रखी है और ₹12,600 का टारगेट प्राइस दिया है। जेफरीज के अनुसार, डिक्सन का मूल्यांकन काफी ऊंचा है।

नुवामा ने भी डिक्सन के शेयर पर 'HOLD' रेटिंग बनाए रखते हुए ₹18,790 का टारगेट प्राइस सेट किया है। नुवामा का कहना है कि कंपनी के मोबाइल सेगमेंट में शानदार वृद्धि के बावजूद, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के प्रदर्शन में कमजोरी आई है।

कैसा रहा कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन

डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने दिसंबर 2024 तिमाही के नतीजे जारी किये। तीसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 124% बढ़कर ₹217 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹97 करोड़ था। इसके साथ ही, कंपनी का राजस्व 117% बढ़कर ₹10,461 करोड़ और EBITDA ₹398 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की तुलना में दोगुना था।

आपको बता दें कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक प्रमुख भारतीय कंपनी है जो कंज्यूमर ड्यूरबल्स, लाइटिंग और मोबाइल फोन जैसे प्रोडक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है।

