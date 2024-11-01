Muhurat Trading 2024: जानिए कब खुलेगा 1 घंटे के लिए मार्केट?

हर साल की तरह इस बार भी भारतीय शेयर मार्केट मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए तैयार है। दरअसल दीवाली के दिन शेयर बाजार अपने सामान्य समय पर बंद रहता है, लेकिन बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है। यह परंपरा 68 साल पुरानी है। जिसके चलते इस दिन बाजार शाम को सिर्फ एक घंटे के लिए खुलता है, जिसमें स्पेशल ट्रेडिंग होती है।

इस साल भी BSE और NSE दोनों शुक्रवार यानि 1 नवंबर को शाम 6:00 बजे से 7:00 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद 7:10 बजे तक ट्रेड संशोधन किया जा सकेगा। आपको बता दें कि शेयर बाजार हर रोज की तरह सुबह 9:15 पर न ही खुलेगा और न ही दोपहर में बंद रहेंगे।

यह शाम का सत्र निवेशकों को दिवाली के दौरान ट्रेडिंग की एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा का पालन करते हुए टोकन निवेश करने की अनुमति देता है। ऐतिहासिक आंकड़ों को चेक करें तो पिछले कुछ सालों में मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के दौरान मार्केट का प्रदर्शन अच्छा रहा है। उदाहरण के लिए, पिछले 17 मुहूर्त ट्रेडिंग सेशनों में से 13 बार BSE सेंसेक्स ने हाई स्तर पर क्लोजिंग की। वहीं 2008 में सेंसेक्स में 5.86% की बढ़ोतरी हुई थी, जो एक शानदार उदाहरण रहा है।

आइये नजर डालते हैं पुराने आंकड़ों पर

साल 2022 में करीब एक फीसदी की बढ़त रही

साल 2021 में 0.5 प्रतिशत की तेजी आई

साल 2020 में 0.47 प्रतिशत की तेजी आई

साल 2019 में 0.37 प्रतिशत की तेजी आई

साल 2018 में 0.7 प्रतिशत की तेजी आई

साल 2017 में -0.6 प्रतिशत की गिरावट

साल 2016 में -0.04 प्रतिशत की गिरावट

साल 2012 में -0.3 प्रतिशत की मामूली गिरावट रही