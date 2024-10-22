धनतेरस और दिवाली की खुशियों के बीच, स्टॉक मार्केट का इंतजार भी होता है। हर साल दिवाली पर एक खास मुहर्त ट्रेडिंग का अवसर मिलता है, जिसे निवेशक बेसब्री से देखते हैं। इस बार, कई लोगों को यह समझने में दिक्कत हो रही थी कि मुहर्त ट्रेडिंग 31 अक्टूबर को होगी या 1 नवंबर को। लेकिन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने इस भ्रम को दूर कर दिया है।

advertisement

1 नवंबर को होगी मुहर्त ट्रेडिंग

BSE और NSE दोनों ने 1 नवंबर को दिवाली के मौके पर एक घंटे का खास मुहर्त ट्रेडिंग सत्र रखा है। यह सत्र शाम 6 से 7 बजे तक चलेगा, और प्री-ओपनिंग सेशन 5:45 से 6:00 बजे तक होगा। इस खास मौके पर, निवेशक अपना छोटा सा निवेश करके इस परंपरा का पालन करते हैं।

मुहर्त ट्रेडिंग का महत्व

दिवाली के दिन, स्टॉक मार्केट में मुहर्त ट्रेडिंग का आयोजन होता है। यह एक घंटे का सत्र, समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन, निवेशक इक्विटी, इक्विटी फ्यूचर्स और ऑप्शन, करेंसी, और कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। इस विशेष ट्रेडिंग का उद्देश्य यह है कि साल भर समृद्धि आए और निवेशकों पर धन बरसे।

पांच दशक पुरानी परंपरा

यह परंपरा सिर्फ आज की नहीं, बल्कि पांच दशक पुरानी है। BSE में मुहर्त ट्रेडिंग की शुरुआत 1957 में हुई थी, जबकि NSE ने इस परंपरा को 1992 में अपनाया। इस दिन की खरीदारी ज्यादातर छोटी और प्रतीकात्मक होती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मकसद है।

लॉन्ग-टर्म निवेश की सोच

मुहर्त ट्रेडिंग सत्र में, निवेशक और ब्रोकर उन शेयरों को खरीदते हैं जो लंबी अवधि के लिए अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। यह सोच होती है कि इस मौके पर खरीदे गए शेयर, भविष्य में भी काफी लाभदायक होंगे। इस दिन नया काम शुरू करना शुभ माना जाता है, और कई निवेशक इस विशेष मुहर्त ट्रेडिंग सत्र के दौरान शेयर बाजार में अपना पहला निवेश करते हैं।

