Dividend Plan: त्योहारी सीजन के पहले ये कंपनियां आपको दे सकती हैं बड़ा तोहफा !

Dividend Plan: त्योहारी सीजन के पहले ये कंपनियां आपको दे सकती हैं बड़ा तोहफा !

Manappuram Finance ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि बोर्ड की बैठक 10 नवंबर को होने जा रही है। जिसमें कंपनी नतीजों को पेश करेगी साथ ही अंतरिम डिविवेंड पर भी फैसला लिया जा सकता है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 30, 2023 11:02 IST
शेयर मार्केट की लिस्टिंग कंपनिया भी डिविडेंड देने को तैयार है

त्योहार का सीजन आ चुका है। कई कंपनी  ग्राहकों का ध्यान खींचने के लिए कई स्कीम्स लाने की तैयारी में है। इसी बीच कई सामान बेचने और सर्विस देने वाली कंपनी के साथ ही साथ ही शेयर मार्केट की लिस्टिंग कंपनिया भी डिविडेंड देने को तैयार है। सितंबर महीने के खत्म होने के साथ एक बार फिर नतीजों का सीजन शुरू हो जाएगा। जिसके साथ ही निवेशकों की नजर कंपनी के आंकड़ों के साथ-साथ मैनेजमेंट के एलानों पर भी रहेगी। जिसमें सबसे अहम डिविडेंड का एलान है। कई कंपनियों ने जानकारी दी है कि वो आने वाले दिनों में डिविडेंड देने पर विचार कर रही हैं। अगर आप भी डिविडेंड का फायदा उठाना चाहते हैं तो इन कंपनियों और उनसे जुड़ी तारीखों को नोट कर लें। ध्यान रखें की सिर्फ डिविडेंड के आधार पर ही निवेश नहीं किया जाता। अगर आपको मजबूत कंपनी में सही स्तरों पर निवेश का मौका मिल रहा है तो आप डिविडेंड के साथ अपनी डबल कमाई कर सकते हैं। 

HCL Tech: कंपनी 12 अक्टूबर को अपनी बोर्ड बैठक करने जा रही है। जिसमें कंपनी सितंबर तिमाही के नतीजे जारी करेगी और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तीसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगी। कंपनी के मुताबिक अगर मंजूरी मिलती है तो अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 20 अक्टूबर होगी। 

कंपनी 12 अक्टूबर को अपनी बोर्ड बैठक करने जा रही है

Insecticides India: कंपनी भी आने वाले दिनों में डिविडेंड का तोहफा दे सकती है। कंपनी के मुताबिक उसकी बोर्ड बैठक 2 नवंबर को होने जा रही है। जिसमें नतीजों के पेश किये जाने के साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि अगर मंजूरी मिलती है तो डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 10 नवंबर होगी। 

कंपनी भी आने वाले दिनों में डिविडेंड का तोहफा दे सकती है

Navin Fluorine: नवीन फ्लोरीन अगले महीने डिविडेंड का एलान कर सकता है। कंपनी ने शेयर बाजार को भेजी जानकारी में बताया है कि कंपनी की बोर्ड बैठक 31 अक्टूबर को होगी जिसमें सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए जाएंगे और कंपनी अंतरिम डिविडेंड पर फैसला ले सकती है। 

नवीन फ्लोरीन अगले महीने डिविडेंड का एलान कर सकता है

Manappuram Finance: कंपनी ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि बोर्ड की बैठक 10 नवंबर को होने जा रही है।  जिसमें कंपनी नतीजों को पेश करेगी साथ ही अंतरिम डिविवेंड पर भी फैसला लिया जा सकता है।  

कंपनी ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि बोर्ड की बैठक 10 नवंबर को होने जा रही है

LTI Mindtree: कंपनी ने शेयर बाजारों जानकारी दी है कि उसके बोर्ड की बैठक 18 अक्टूबर को होनी है जिसमें कंपनी नतीजे जारी करेगी और अंतरिम डिविडेंड पर फैसला लेगी।

कंपनी ने शेयर बाजारों जानकारी दी है कि उसके बोर्ड की बैठक 18 अक्टूबर को होनी है

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 30, 2023