Dividend Plan: त्योहारी सीजन के पहले ये कंपनियां आपको दे सकती हैं बड़ा तोहफा !

त्योहार का सीजन आ चुका है। कई कंपनी ग्राहकों का ध्यान खींचने के लिए कई स्कीम्स लाने की तैयारी में है। इसी बीच कई सामान बेचने और सर्विस देने वाली कंपनी के साथ ही साथ ही शेयर मार्केट की लिस्टिंग कंपनिया भी डिविडेंड देने को तैयार है। सितंबर महीने के खत्म होने के साथ एक बार फिर नतीजों का सीजन शुरू हो जाएगा। जिसके साथ ही निवेशकों की नजर कंपनी के आंकड़ों के साथ-साथ मैनेजमेंट के एलानों पर भी रहेगी। जिसमें सबसे अहम डिविडेंड का एलान है। कई कंपनियों ने जानकारी दी है कि वो आने वाले दिनों में डिविडेंड देने पर विचार कर रही हैं। अगर आप भी डिविडेंड का फायदा उठाना चाहते हैं तो इन कंपनियों और उनसे जुड़ी तारीखों को नोट कर लें। ध्यान रखें की सिर्फ डिविडेंड के आधार पर ही निवेश नहीं किया जाता। अगर आपको मजबूत कंपनी में सही स्तरों पर निवेश का मौका मिल रहा है तो आप डिविडेंड के साथ अपनी डबल कमाई कर सकते हैं।

HCL Tech: कंपनी 12 अक्टूबर को अपनी बोर्ड बैठक करने जा रही है। जिसमें कंपनी सितंबर तिमाही के नतीजे जारी करेगी और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तीसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगी। कंपनी के मुताबिक अगर मंजूरी मिलती है तो अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 20 अक्टूबर होगी।

Insecticides India: कंपनी भी आने वाले दिनों में डिविडेंड का तोहफा दे सकती है। कंपनी के मुताबिक उसकी बोर्ड बैठक 2 नवंबर को होने जा रही है। जिसमें नतीजों के पेश किये जाने के साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि अगर मंजूरी मिलती है तो डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 10 नवंबर होगी। कंपनी भी आने वाले दिनों में डिविडेंड का तोहफा दे सकती है

Navin Fluorine: नवीन फ्लोरीन अगले महीने डिविडेंड का एलान कर सकता है। कंपनी ने शेयर बाजार को भेजी जानकारी में बताया है कि कंपनी की बोर्ड बैठक 31 अक्टूबर को होगी जिसमें सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए जाएंगे और कंपनी अंतरिम डिविडेंड पर फैसला ले सकती है।

Manappuram Finance: कंपनी ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि बोर्ड की बैठक 10 नवंबर को होने जा रही है। जिसमें कंपनी नतीजों को पेश करेगी साथ ही अंतरिम डिविवेंड पर भी फैसला लिया जा सकता है।

LTI Mindtree: कंपनी ने शेयर बाजारों जानकारी दी है कि उसके बोर्ड की बैठक 18 अक्टूबर को होनी है जिसमें कंपनी नतीजे जारी करेगी और अंतरिम डिविडेंड पर फैसला लेगी।