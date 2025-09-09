Dev Accelerator IPO: इश्यू खुलने से पहले GMP कर रहा गूगल ट्रेंड! चेक करें प्राइस बैंड, लॉट साइज और अन्य डिटेल

Dev Accelerator IPO: कोवर्किंग और फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस की सुविधा देने वाली कंपनी Dev Accelerator Limited (DevX) के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कल यानी बुधवार 10 सितंबर को ओपन होने जा रहा है। हालांकि इससे पहले की इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) गूगल में ट्रेंड कर रहा है।

₹143.35 करोड़ का यह मेनबोर्ड आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है जहां कंपनी 2.35 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी और अन्य डिटेल्स।

Dev Accelerator IPO GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस इश्यू का लेटेस्ट जीएमपी आज सुबह 10:54 बजे तक 10 रुपये का है। इस हिसाब से इसके शेयर की लिस्टिंग 16.39% के प्रीमियम के साथ ₹71 रुपये पर हो सकती है।

Dev Accelerator IPO Details

इस आईपीओ की प्राइस बैंड ₹56-₹61 है और कंपनी ने 235 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम ₹14,335 का निवेश करना होगा।

यह आईपीओ 10-12 सितंबर 2025 तक के लिए खुला रहेगा। Kfin Technologies Ltd. इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है। सोमवार 15 सितंबर को इस आईपीओ की अलॉटमेंट हो सकती है और BSE, NSE पर शेयर की लिस्टिंग बुधवार 17 सितंबर को होने की संभावना है।

Dev Accelerator के बारे में

Dev Accelerator Limited, जिसे आमतौर पर DevX के नाम से जाना जाता है, एक आधुनिक और उभरती हुई कंपनी है जो कोवर्किंग और फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस की सुविधा देती है। कंपनी की शुरुआत 2017 में हुई थी, और आज यह भारत के कई बड़े शहरों जैसे दिल्ली-NCR, हैदराबाद, मुंबई और पुणे में अपनी मजबूत उपस्थिति बना चुकी है।

DevX का बिजनेस मॉडल आज की बदलती वर्क कल्चर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह कंपनी:

फ्लेक्सिबल ऑफिस सॉल्यूशन्स देती है

कस्टमाइज्ड डेस्क और ऑफिस सूट्स उपलब्ध कराती है

रिमोट वर्क को सपोर्ट करती है

फ्लेक्सिबल लीज ऑप्शन भी देती है

यह मॉडल खासतौर पर कॉर्पोरेट कंपनियों, MNCs और SMEs को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो अब पारंपरिक ऑफिस सिस्टम की बजाय फ्लेक्सिबल स्पेस की ओर बढ़ रहे हैं।

31 मई 2025 तक, DevX:

11 शहरों में फैले हुए हैं

इनके पास 28 सेंटर्स हैं

14,144 सीट्स उपलब्ध हैं

टोटल 860,522 वर्ग फुट जगह का प्रबंधन कर रही है

250+ क्लाइंट्स को सर्विस दे रही है

DevX ने तीन नए सेंटर्स के लिए LOI (लेटर ऑफ इंटेंट) साइन किए हैं, जिनमें एक सेंटर सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में होगा। यह कंपनी का पहला इंटरनेशनल सेंटर होगा। इसके अलावा, एक नया सेंटर सूरत में भी खोला जा रहा है। ये नए सेंटर कुल 11,500 सीट्स और 897,341 वर्ग फुट जगह कवर करेंगे।

DevX की एक सब्सिडियरी कंपनी भी है – Neddle and Thread Designs LLP, जो ऑफिस डिजाइनिंग और एक्सीक्यूशन की सेवा देती है। यानी DevX न सिर्फ स्पेस देता है, बल्कि उसे खूबसूरत और यूजर-फ्रेंडली बनाने में भी मदद करता है।