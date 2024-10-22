scorecardresearch
Mazagon Dock Shipbuilders: स्टॉक स्प्लिट के साथ ₹23.19 डिविडेंड का एलान, जानिए रिकॉर्ड डेट

Mazagon Dock Shipbuilders: स्टॉक स्प्लिट के साथ ₹23.19 डिविडेंड का एलान, जानिए रिकॉर्ड डेट

Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. की बोर्ड मीटिंग में स्टॉक स्प्लिट और अंतरिम डिविडेंड को लेकर एलान हो गया है। इस खबर के चलते सुबह से ही स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली और शेयर 10 प्रतिशत तक नीचे चला गया।

Harsh Verma
Oct 22, 2024 15:56 IST
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. की बोर्ड मीटिंग में स्टॉक स्प्लिट और अंतरिम डिविडेंड को लेकर एलान हो गया है। इस खबर के चलते सुबह से ही स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली और शेयर 10 प्रतिशत तक नीचे चला गया। 

माज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹10 के पेड अप कैपिटल ₹23.19 के अंतरिम डिविडेंड का एलान किया है। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए बुधवार, 30 अक्टूबर 2024 को रिकॉर्ड डेट तय की है।

डिविडेंड के अलावा, माज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स ने स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी है। माज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स के लिए स्टॉक स्प्लिट अनुपात 1:2 है, जिसका मतलब है कि मौजूदा ₹10 के फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर को दो इक्विटी शेयरों में बांटा जाएगा, जिनकी फेस वैल्यू ₹5 होगी। जो शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। हालांकि, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है।

रिटेल की हिस्सेदारी

माज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स के पास जून की तिमाही के अंत में 4.64 लाख रिटेल शेयरधारक थे, जो सितंबर की तिमाही के अंत में बढ़कर 6.56 लाख हो गए। प्रतिशत केआधार पर रिटेल शेयरधारकों की हिस्सेदारी या जिनके पास अधिकृत शेयर पूंजी ₹2 लाख से कम है, जून के आखिरी में 9% से बढ़कर सितंबर के अंत में 10.6% हो गई। साल दर साल के आधार पर, माज़गांव डॉक में रिटेल शेयरधारकों की संख्या पिछले साल सितंबर के अंत में 3 लाख से बढ़कर वर्तमान में 6.56 लाख हो गई है।

FIIs

वहीं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जून की तिमाही में 2.44% से घटाकर सितंबर के अंत में 1.45% तक अपना स्टेक कम किया है। भारत के म्यूचुअल फंड्स का कंपनी में 1% से अधिक का स्टेक नहीं है, लेकिन उन्होंने जून में 0.68% से बढ़ाकर सितंबर के अंत में 0.76% तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
