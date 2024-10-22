Multibagger Defence PSU stock में भारी गिरावट, Stock Split पर होगा फैसला

scorecardresearch
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार यानि 22 अक्टूबर को कंपनी की बोर्ड मीटिंग से पहले 7% तक गिर गए, जिसमें स्टॉक स्प्लिट पर विचार किया जाएगा।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 22, 2024 11:08 IST
Mazagon Dock share

Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार यानि 22 अक्टूबर को कंपनी की बोर्ड मीटिंग से पहले 7% तक गिर गए, जिसमें स्टॉक स्प्लिट पर विचार किया जाएगा।

यह कंपनी के ट्रेडिंग इतिहास में पहली बार होगा जब वह ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन पर विचार किया जाएगा। हालांकि कंपनी ने पहले डिविडेंड जारी किया है, लेकिन उसने कभी स्टॉक स्प्लिट या बोनस शेयर जारी नहीं किए हैं।

माज़गांव डॉक के शेयरों का वर्तमान में प्रति शेयर फेस वैल्यू ₹10 है। स्टॉक स्प्लिट के साथ-साथ माज़गांव डॉक का बोर्ड शेयरधारकों के लिए एक डिविडेंड प्रस्ताव पर भी विचार करेगा। कंपनी ने इस साल पहले वित्तीय वर्ष 2024 के लिए प्रति शेयर ₹12.11 का अंतिम डिविडेंड घोषित किया था।

रिटेल की हिस्सेदारी
माज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स के पास जून की तिमाही के अंत में 4.64 लाख रिटेल शेयरधारक थे, जो सितंबर की तिमाही के अंत में बढ़कर 6.56 लाख हो गए। प्रतिशत केआधार पर रिटेल शेयरधारकों की हिस्सेदारी या जिनके पास अधिकृत शेयर पूंजी ₹2 लाख से कम है, जून के आखिरी में 9% से बढ़कर सितंबर के अंत में 10.6% हो गई। साल दर साल के आधार पर, माज़गांव डॉक में रिटेल शेयरधारकों की संख्या पिछले साल सितंबर के अंत में 3 लाख से बढ़कर वर्तमान में 6.56 लाख हो गई है।

FIIs
वहीं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जून की तिमाही में 2.44% से घटाकर सितंबर के अंत में 1.45% तक अपना स्टेक कम किया है। भारत के म्यूचुअल फंड्स का कंपनी में 1% से अधिक का स्टेक नहीं है, लेकिन उन्होंने जून में 0.68% से बढ़ाकर सितंबर के अंत में 0.76% तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

माज़गांव डॉक के शेयरों ने इस साल जुलाई में ₹5,860 का रिकॉर्ड हाई बनाया था और उन स्तरों से 26% नीचे हैं। सितंबर की तिमाही के शेयरधारिता पैटर्न के अनुसार, सरकार का माज़गांव डॉक में 84.83% का स्टेक है, जो अभी भी 75% के न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की आवश्यकता से ऊपर है। माज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर वर्तमान में ₹4,336.95 पर 7.1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हाई से करेक्शन के बावजूद, यह शेयर पिछले 12 महीनों में 125% ऊपर है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 22, 2024