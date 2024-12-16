इस Tata Stock में आ सकती है गिरावट! ब्रोकरेज ने सतर्कता बरतने की दी सलाह

भारत की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) के शेयरों ने 2024 (साल दर साल) में अपने निवेशकों को 17% का रिटर्न दिया है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म सिटी का मानना है कि इस तकनीकी स्टॉक में 12% की गिरावट हो सकती है। इस दौरान स्टॉक ने सेक्टर सूचकांक Nifty IT को भी अंडरपरफॉर्म किया, जो इस साल लगभग 30% बढ़ा है।

16 दिसंबर को अपनी ब्रोकरेज नोट में Citi ने TCS पर अपनी "सेल" कॉल बरकरार रखते हुए ₹3,935 का टार्गेट प्राइस सेट किया, जिससे यह 12% से अधिक की संभावित गिरावट दर्शाता है।

जैसे ही 2024-25 के तीसरे तिमाही की क्लोजिंग नजदीक आती है, ब्रोकरेज का कहना है कि TCS का BSNL प्रोजेक्ट दिसंबर 2024 के अंत तक स्थिर रहने की संभावना है या इसमें थोड़ी गिरावट हो सकती है। इसके बाद यह धीरे-धीरे घटने की संभावना है।

चूंकि TCS आमतौर पर Nifty 50 के आय सीजन की शुरुआत करता है। सिटी ने कहा कि कंपनी के छोटे-छोटे डिस्क्रीशनरी डील्स उभर रहे हैं, लेकिन इन्हें निवेश पर प्रॉफिट (RoI) की जांच का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी के बड़े डील्स को छोटे कॉन्ट्रैक्ट में बांटा जा रहा है। ब्रोकरेज ने यह भी उल्लेख किया कि UK और यूरोप में उत्तरी अमेरिका की तुलना में मांग कम है।

हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद सिटी ने कहा कि TCS 26-28% मार्जिन बैंड को हासिल करने का लक्ष्य रखता है। यह पिछली सितंबर 2024 तिमाही के मुकाबले 24.1% के EBIT मार्जिन से कम है, जिसमें एनर्जी, संसाधन और उपयोगिता के साथ-साथ निर्माण बिजनेस की वृद्धि देखी गई थी। TCS के CEO और MD के. कृष्णिवासन ने पिछले तिमाही के परिणामों के बाद कहा था कि हमने पिछले कुछ तिमाहियों की सतर्क स्थिति को इस तिमाही में भी देखा। अस्थिर वैश्विक राजनीतिक स्थिति के बीच हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र, BFSI, सुधार के संकेत दिखा रहा है।

इस बीच Citi का मानना है कि इस तिमाही में TCS में घटे हुए सबकॉन्ट्रैक्टिंग लागत एक रणनीतिक निर्णय का परिणाम हैं, न कि बाजार की परिस्थितियों का। पिछले हफ्ते HSBC ने यूरोप के कमजोर आउटलुक और GenAI अनिश्चितता के कारण TCS को होल्ड कर दिया था, जिससे स्टॉक की अपसाइड सीमित हो सकती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।