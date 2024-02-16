Data Pattern के Share 10% चढ़े, क्या है इसका कारण?
डेटा पैटर्न स्टॉक 1885.10 रुपये पर खुला। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 11207.99 करोड़ रुपये हो गया. डेटा पैटर्न शेयरों में एक वर्ष में 42.66% की वृद्धि हुई है और इस वर्ष की शुरुआत से 9% की वृद्धि हुई है।
16 फरवरी को एक ब्लॉक डील में 1,100 करोड़ रुपये के शेयरों की ब्लॉक डील के बाद Data Patterns (India) Limited के शेयरों में आज 10% की बढ़ोतरी हुई। बीएसई पर डेटा पैटर्न्स का स्टॉक 9.69% चढ़कर 2,035.15 रुपये पर पहुंच गया। ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़कर 61 लाख शेयरों तक पहुंच गया, जो एक महीने के दैनिक कारोबार के औसत 1 लाख शेयरों से अधिक है।
कंपनी ने बीएसई पर 1,118.96 करोड़ रुपये का उच्चतम कारोबार भी दर्ज किया
इस ब्लॉक डील में कंपनी में 10.7% हिस्सेदारी खरीदी गई है। सौदे में खरीददारों और विक्रेताओं का विवरण नहीं मिल पाया है। डेटा पैटर्न स्टॉक 1885.10 रुपये पर खुला। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 11207.99 करोड़ रुपये हो गया। डेटा पैटर्न शेयरों में एक वर्ष में 42.66% की वृद्धि हुई है और इस वर्ष की शुरुआत से 9% की वृद्धि हुई है। स्टॉक का एक साल का बीटा 0.2 है, जो इस अवधि के दौरान कम अस्थिरता का संकेत देता है।