कोफोर्ज लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं जिसके बाद तेजी देखने को मिल रही है।

30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही में कोफोर्ज का शुद्ध लाभ साल-दर-साल (YoY) आधार पर 35.6 प्रतिशत बढ़कर 255.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि राजस्व 33 प्रतिशत बढ़कर 3,062.3 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के लिए एबिटा मार्जिन 53 आधार अंक बढ़कर 15.8 प्रतिशत हो गया।

तिमाही के दौरान कंपनी का ऑर्डर इनटेक 516 मिलियन डॉलर रहा, जो लगातार ग्यारहवीं तिमाही है जिसमें 300 मिलियन डॉलर से अधिक ऑर्डर इनटेक हुआ। तिमाही के दौरान कंपनी ने 13 नए क्लाइंट भी जोड़े।

तिमाही के लिए परिचालन से नकदी प्रवाह 10.9 मिलियन डॉलर रहा। कंपनी बोर्ड ने 19 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश की भी सिफारिश की है। इस लाभांश भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि 11 अक्टूबर, 2024 तय की गई है।



इस बीच, कोफोर्ज ने दूसरी तिमाही में 516 मिलियन डॉलर के कुल ऑर्डर इनटेक की भी रिपोर्ट की, जिसमें तीन बड़े सौदे शामिल हैं, यह लगातार ग्यारहवीं तिमाही है जिसमें ऑर्डर इनटेक 300 मिलियन डॉलर से ऊपर स्थिर रहा। कंपनी ने कहा कि सिग्निति सहित एलटीएम एट्रिशन 11.7 प्रतिशत है, जो साल दर साल 130 बीपीएस कम है।