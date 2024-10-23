scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारCoforge shares में आई तेजी का क्या है राज़?

Coforge shares में आई तेजी का क्या है राज़?

तिमाही के दौरान कंपनी का ऑर्डर इनटेक 516 मिलियन डॉलर रहा, जो लगातार ग्यारहवीं तिमाही है जिसमें 300 मिलियन डॉलर से अधिक ऑर्डर इनटेक हुआ। तिमाही के दौरान कंपनी ने 13 नए क्लाइंट भी जोड़े।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 23, 2024 14:13 IST

कोफोर्ज लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं जिसके बाद तेजी देखने को मिल रही है।
30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही में कोफोर्ज का शुद्ध लाभ साल-दर-साल (YoY) आधार पर 35.6 प्रतिशत बढ़कर 255.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि राजस्व 33 प्रतिशत बढ़कर 3,062.3 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के लिए एबिटा मार्जिन 53 आधार अंक बढ़कर 15.8 प्रतिशत हो गया।

तिमाही के लिए परिचालन से नकदी प्रवाह 10.9 मिलियन डॉलर रहा। कंपनी बोर्ड ने 19 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश की भी सिफारिश की है। इस लाभांश भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि 11 अक्टूबर, 2024 तय की गई है।


इस बीच, कोफोर्ज ने दूसरी तिमाही में 516 मिलियन डॉलर के कुल ऑर्डर इनटेक की भी रिपोर्ट की, जिसमें तीन बड़े सौदे शामिल हैं, यह लगातार ग्यारहवीं तिमाही है जिसमें ऑर्डर इनटेक 300 मिलियन डॉलर से ऊपर स्थिर रहा। कंपनी ने कहा कि सिग्निति सहित एलटीएम एट्रिशन 11.7 प्रतिशत है, जो साल दर साल 130 बीपीएस कम है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
