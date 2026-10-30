Coal India Q2 Results: सितंबर तिमाही में 53% बढ़ा मुनाफा! डिविडेंड का भी ऐलान- हर शेयर पर इतना होगा फायदा

सरकारी कंपनी कोल इंडिया (Coal India) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 53% बढ़कर 6,516 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी ने 4,259 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। मुनाफे के साथ कंपनी की कमाई में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। वहीं, कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है।

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कंपनी की कमाई में 21% की बढ़ोतरी

कोल इंडिया का ऑपरेशंस से रेवेन्यू सितंबर तिमाही में 21% बढ़कर 44,179 करोड़ रुपये पहुंच गया। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 36,553 करोड़ रुपये था।

कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBITDA भी 29% बढ़कर 8,499 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 6,593 करोड़ रुपये था। कंपनी का EBITDA मार्जिन भी 18.04% से बढ़कर 19.24% पहुंच गया।

पूरे छह महीने के प्रदर्शन पर नजर डालें तो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच कंपनी का मुनाफा 18% बढ़कर 15,368 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान रेवेन्यू 14% बढ़कर 90,434 करोड़ रुपये पहुंच गया।

हर शेयर पर ₹10.25 का डिविडेंड

कोल इंडिया ने निवेशकों के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी अपने शेयरधारकों को हर शेयर पर 10.25 रुपये देगी।

डिविडेंड के लिए कंपनी ने 4 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट (Record Date) रखा है। कंपनी 27 नवंबर 2026 या उससे पहले डिविडेंड का भुगतान करेगी।

खदानों और मशीनों पर बढ़ाया खर्च

कोल इंडिया ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च 27% बढ़ाकर 7,966 करोड़ रुपये कर दिया। पिछले साल इसी अवधि में यह खर्च 6,283 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने इस दौरान तय लक्ष्य का 109% हासिल किया। प्रबंधन के मुताबिक खनन से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, जमीन खरीदने, भारी मशीनें मंगाने और नए प्रोजेक्ट्स पर काम बढ़ाने से यह खर्च बढ़ा है।

कोयले की सप्लाई और उत्पादन भी बढ़ा

देश में बिजली की बढ़ती मांग के बीच सितंबर 2026 में कोल इंडिया की कोयला सप्लाई 12.5% बढ़कर 61.20 मिलियन टन पहुंच गई। पिछले साल सितंबर में यह 54.40 मिलियन टन थी।

बिजली क्षेत्र को सप्लाई भी 10.63% बढ़कर 48.90 मिलियन टन रही। वहीं, कंपनी का कोयला उत्पादन 9.18% बढ़कर 53.50 मिलियन टन पहुंच गया। देश के कुल कोयला उत्पादन में कोल इंडिया की हिस्सेदारी 80% से ज्यादा है।