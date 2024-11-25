Reliance Industries shares पर आई बड़ी रिपोर्ट, अब बाजार पर दिखेगा असर!

ब्रोकरेज फर्म Citi ने निफ्टी 50 के हेवीवेट Reliance Industries Ltd. के शेयरों को "न्यूट्रल" से अपग्रेड कर "बाय" कर दिया है। इसके साथ ही उसने स्टॉक का प्राइस टार्गेट ₹747 से बढ़ाकर ₹1,530 कर दिया है।

सिटी का संशोधित प्राइस टार्गेट शुक्रवार के क्लोजिंग स्तरों से 21% की संभावित बढ़त को दर्शाता है। इस इंडेक्स के हेवीवेट स्टॉक ने शुक्रवार को 3.5% की बढ़त दर्ज की, जिसने निफ्टी के 550 अंकों में से लगभग 70 अंकों का योगदान दिया।

ब्रोकरेज फर्म ने अपनी नोट में लिखा कि निचले प्रदर्शन के एक लंबे दौर के बाद, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए रिस्क-रिवॉर्ड अब अनुकूल हो गया है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्टॉक शुक्रवार की रैली से पहले अपने हालिया शिखर से 20% से अधिक गिर चुका था।

सिटी को उम्मीद है कि चीन की घटती निर्यात प्रतिस्पर्धा के कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार होगा।



जहां तक Jio ​​की बात है, सिटी ने कहा कि टेलीकॉम डिवीजन भविष्य में किसी भी टैरिफ वृद्धि और डेटा मूल्य निर्धारण में सुधार और 5G को मोनेटाइज करने के प्रयासों से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। हालांकि, सिटी के अनुसार रिटेल वर्टिकल में धीमापन अगले कुछ तिमाहियों तक जारी रह सकता है और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-2027 के दौरान रिलायंस के कंसॉलिडेटेड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन (EBITDA) में औसतन 1% की कटौती हो सकती है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कवरेज करने वाले 38 विश्लेषकों में से अब 32 के पास स्टॉक पर "बाय" रेटिंग है, जबकि तीन विश्लेषकों के पास "होल्ड" और "सेल" की सिफारिशें हैं।

13 नवम्बर को CLSA ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों के लिए 30% की अपसाइड का अनुमान जताया था और 2025 में आने वाले कई ट्रिगर्स का हवाला दिया था। उसने रिलायंस के सोलर बिजनेस का मूल्य $30 बिलियन और कुल नए एनर्जी बिजनेस की वैल्यू $43 बिलियन बताया।

डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें।