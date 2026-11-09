Nifty 50 Target: निफ्टी में आ सकती है और तेजी! Citi ने बढ़ाया टारगेट, जानें बाजार को कहां से मिलेगी ताकत

भारतीय शेयर बाजार को लेकर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Citi ने अपना नजरिया और मजबूत किया है। ब्रोकरेज ने निफ्टी 50 का टारगेट 26,000 से बढ़ाकर 28,000 कर दिया है। Citi का मानना है कि कंपनियों की बेहतर कमाई, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के बाद ग्लोबल निवेश के बदलते रुझान से भारतीय बाजार को फायदा मिल सकता है।

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Citi ने अपने टारगेट की समयसीमा भी सितंबर 2027 से बढ़ाकर दिसंबर 2027 कर दी है। साथ ही निफ्टी के लिए वैल्यूएशन मल्टीपल 17 गुना से बढ़ाकर 18 गुना किया है।

कंपनियों की कमाई में कितनी तेजी आएगी?

Citi को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025-26 से 2027-28 के बीच निफ्टी की कंपनियों की कमाई सालाना औसतन 15 से 16 फीसदी की दर से बढ़ सकती है।

ब्रोकरेज के मुताबिक, दूसरी तिमाही के नतीजों में भी वही मजबूती देखने को मिल रही है, जो पहली तिमाही में नजर आई थी। कंपनियों की कमाई में यह सुधार शेयर बाजार को आगे सहारा दे सकता है।

कच्चा तेल सस्ता होने से भारत को कितना फायदा?

Citi ने अपनी रिपोर्ट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को भारत के लिए बड़ा सकारात्मक संकेत बताया है। ब्रोकरेज के अनुमान के मुताबिक, अगर कच्चे तेल की कीमत में 10 डॉलर की गिरावट आती है, तो भारत का चालू खाते का घाटा (CAD) GDP के मुकाबले 0.30 से 0.40 प्रतिशत अंक तक सुधर सकता है।

इसके अलावा महंगाई करीब 0.50 प्रतिशत अंक कम हो सकती है। वहीं निफ्टी की कंपनियों की प्रति शेयर कमाई (EPS) में लगभग 2 फीसदी का इजाफा हो सकता है।

अमेरिकी चुनाव और AI से भारत को कैसे मिलेगा फायदा?

Citi का मानना है कि अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर खर्च की रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है। इससे ग्लोबल निवेशक AI से अलग दूसरे एसेट्स की तरफ रुख कर सकते हैं।

Citi के एनालिस्ट सुरेंद्र गोयल और विजित जैन के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में AI ने निवेश का बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींचा है। उनके विश्लेषण के अनुसार, अगर ग्लोबल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में भारत का एक्टिव वेट करीब 1 प्रतिशत अंक बढ़ाते हैं, तो भारतीय बाजार में लगभग 12 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है। घरेलू निवेशकों से लगातार मिल रहा पैसा भी बाजार को सहारा दे सकता है।

शेयर बाजार के सामने क्या हैं जोखिम?

Citi ने कुछ जोखिमों को लेकर सावधान भी किया है। मध्य पूर्व में अस्थिरता, खपत में सुस्ती और रोजगार पर AI के असर से बाजार पर दबाव बन सकता है। इसके अलावा डेटा सेंटर से जुड़े कुछ इंडस्ट्रियल शेयरों में निकट भविष्य में कमजोरी बनी रह सकती है।