Circuit Limit: Exchange ने फिर बदली शेयरों की Circuit Limit

Newsशेयर बाज़ारCircuit Limit: Exchange ने फिर बदली शेयरों की Circuit Limit

किसी भी शेयर में सिर्फ खरीदने वाले होते है तो शेयर एक तय सीमा (एक्सचेंज की ओर से तय की जाती है।) 5-10-15-20 फ फिसदी तक बढ़ने के बाद उसमें ट्रेडिंग रुक जाती है। इसके उलट जब सिर्फ बेचने वाले होते है तो शेयर निचले सर्किट पर आ जाता है। इन्हीं लिमिट को एक्सचेंज समय समय पर बदलती रहती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 29, 2023 10:19 IST
निवेशको की सुविधा को देखते हुए एक्सचेंज लगातार शेयरों के Circuit Limit में फेर-बदल करती रही है
निवेशको की सुविधा को देखते हुए Exchnage लगातार शेयरों के Circuit Limit में फेर-बदल करती रही है। एक बार फिर एक्सचेंज ने शेयर में फेर-बदल की है। आइये जानते है कौन-कौन से शेयरों में फेर बदल हुई है। एक्सचेंज की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कंपनियों का सर्किट फिल्टर बदल दिया गया है।

जारी सूची मे पहली कंपनी Bajaj Electricals है। गुरुवार को कंपनी का शेयर 1 फीसदी गिरकर 1106 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 2 फीसदी गिरा है। एक साल में 1 फीसदी चढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप 12000 करोड़ रुपये है। लिस्ट मे दूसरी कंपनी Bedmutha Industries Ltd है। गुरुवार को कंपनी का शेयर 19 फीसदी बढ़कर 109 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 50 फीसदी बढ़ा है। तीन महीने में 100 फीसदी चढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप 354 करोड़ रुपये है। इस लिस्ट में तीसरी कंपनी Navoday Enterprises Ltd है। गुरुवार को कंपनी का शेयर 15 फीसदी बढ़कर 13.54 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 40 फीसदी बढ़ा है। वहीं, एक साल में 200 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 10 करोड़ रुपये है। लिस्ट में चौथी कंपनी Samtex Fashions Ltd है। गुरुवार को कंपनी का शेयर 7 फीसदी बढ़कर 2.76 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 30 फीसदी बढ़ा है। एक साल में शेयर ने 1 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 20 करोड़ रुपये है।

जारी सूची मे पहली कंपनी Bajaj Electricals है
पांचवीं कंपनी GCM Capital Advisors Ltd है। गुरुवार को कंपनी का शेयर 7 फीसदी बढ़कर 8.05 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 30 फीसदी बढ़ा है। वहीं, एक साल में शेयर ने 60 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 13 करोड़ रुपये है। लिस्ट में छठी कंपनी Shiva Granito Export Ltd है। गुरुवार को कंपनी का शेयर 7 फीसदी बढ़कर 8.05 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 30 फीसदी बढ़ा है। वहीं, एक साल में शेयर ने 60 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 13 करोड़ रुपये है। 7वें नंबर पर Nanavati Ventures Ltd है। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। गुरुवार को कंपनी का शेयर 10 फीसदी बढ़कर 57.85 रुपये पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 30 फीसदी, तीन महीने में 12 फीसदी, एक साल में 36 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 20 करोड़ रुपये है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
