Cement Stocks to BUY: घरेलू ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने आज सीमेंट सेक्टर की चार कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और इसका टारगेट प्राइस बताया है। इन सीमेंट स्टॉक पर ब्रोकरेज का काफी मजबूत विश्वास है। चलिए जानते हैं ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में किन-किन स्टॉक पर दांव लगाया है।

UltraTech Cement

आदित्य बिड़ला ग्रुप की दिग्गज सीमेंट कंपनी पर ब्रोकरेज ने BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 13,840 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी का क्षमता विस्तार सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इंडिया सीमेंट की संपत्तियों के अधिग्रहण के बाद, भारत में इसकी कुल ग्राइंडिंग क्षमता 187 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गई है।

कंपनी की योजना वित्त वर्ष 2026 में 11 मिलियन टन प्रति वर्ष और वित्त वर्ष 2027 में 15 मिलियन टन प्रति वर्ष जोड़ने की है, जिससे भारत में इसकी कुल सीमेंट निर्माण क्षमता 212 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी का टारगेट बाजार हिस्सेदारी को 25% से बढ़ाकर 28% करना है। हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 24-27 के दौरान कंपनी की बिक्री में 1% CAGR ग्रोथ होगी।

Ambuja Cements

आडाणी ग्रुप की सीमेंट कंपनी पर ब्रोकरेज ने BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 660 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी अपनी क्षमता को वर्तमान 104.5 एमटीपीए (ओरिएंट सीमेंट की 8.5 एमटीपीए सहित) से बढ़ाकर 118 एमटीपीए कर रही है, और यह विस्तार वित्त वर्ष 26 में चरणों में पूरा किया जाएगा।

कंपनी वित्त वर्ष 28 तक 140 मिलियन टन प्रति वर्ष की संयुक्त क्षमता प्राप्त करने के लिए आगे के विकास के अवसरों की तलाश कर रही है। ब्रोकरेज को वित्त वर्ष 24 से वित्त वर्ष 27 तक, मात्रा में 11% और राजस्व में 12% की CAGR से वृद्धि का अनुमान है।

Dalmia Bharat

ब्रोकरेज ने BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 2,550 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने कडप्पा में 6 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली सीमेंट इकाई और 3.5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली क्लिंकर इकाई और चेन्नई में 3 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाले बल्क टर्मिनल की एक नई क्षमता विस्तार योजना की घोषणा की है।

इसका Capex 3,287 करोड़ रुपये है और इसे वित्त वर्ष 28 की दूसरी तिमाही तक चालू करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, पश्चिमी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से पूर्व में घोषित 6 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वृद्धि (पुणे और बेलगाम में प्रत्येक में 3 मिलियन टन प्रति वर्ष) का काम अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है और इसके वित्त वर्ष 27 की चौथी तिमाही तक चालू होने की उम्मीद है।

बेहतर उपयोग और बढ़ती क्षमता के साथ, कंपनी को वित्त वर्ष 25-27 के दौरान 7% की एनुअल CAGR देने का अनुमान है।

JK Lakshmi Cement

ब्रोकरेज ने BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,050 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि सूरत में 220 करोड़ रुपये की लागत से 1.4 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली एक ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना, जिसकी फंडिंग इनटरनल सोर्स और लोन को मिलकर किया जाएगा, का पहला चरण वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी 4.6 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली एक ग्राइंडिंग यूनिट और 2.3 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली एक क्लिंकर यूनिट भी स्थापित कर रही है।

इन सुविधाओं के वित्त वर्ष 26-28 के दौरान चरणबद्ध तरीके से शुरू होने की उम्मीद है, जिससे इसकी बाजार हिस्सेदारी, मात्रा और राजस्व वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 25-27 के दौरान मात्रा में 8% और राजस्व में 11% की CAGR ग्रोथ होगी।

