इस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने दी जियो से जुड़ी बड़ी जानकारी, निवेशकों के रडार पर ₹50 से कम वाला ये शेयर

Nifty SME Emerge पर लिस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सेलेकोर गैजेट्स लिमिटेड (Cellecor Gadgets Limited) का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। कंपनी का शेयर आज एनएसई पर सुबह 10:09 बजे तक 0.16% या 0.05 रुपये चढ़कर 31.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

दरअसल कंपनी ने बुधवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में जियो से जुड़ी बड़ी जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि उसने नए QLED स्मार्ट टीवी सीरीज को लॉन्च किया है जो JioTele OS पर आधारित है।

कंपनी का उद्देश्य भारतीय कंज्यूमर्स को प्रीमियम डिस्प्ले टेक्नोलॉजी किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराना है। इस नए टीवी रेंज में अल्ट्रा-स्लिम और एजलेस डिजाइन दिया गया है, जो दिखने में आकर्षक होने के साथ-साथ बेहतरीन विज़ुअल एक्सपीरियंस देते हैं।

इसमें Cellecor की Quantum Lucent Display Technology का इस्तेमाल किया गया है, जो तस्वीरों में ज्यादा चमक, बेहतर कलर और गहरा कॉन्ट्रास्ट देती है। कंपनी ने बताया कि यह टीवी स्ट्रीमिंग, लाइव टीवी और गेमिंग के लिए अच्छी है।

फाइलिंग के मुताबिक यह सीरीज तीन साइज- 55 इंच (4K Ultra HD), 43 इंच (Full HD) और 32 इंच (HD) में उपलब्ध होगी, ताकि हर घर और जरूरत के अनुसार यूजर्स चुन सकें। फीचर्स की बात करें तो इसमें Netflix, YouTube, JioHotstar, JioSaavn, JioGames, HelloJio और JioStore के माध्यम से सभी बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स तक आसान पहुंच मिलती है।

इसके साथ ही इसमें 2GB तक RAM और 8GB ROM, मल्टीपल HDMI और USB पोर्ट, Dolby Audio और कुछ मॉडलों में वॉइस-इनेबल्ड स्मार्ट रिमोट जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

JioTele OS इस टीवी को एक स्मार्ट और ‘भारतीय यूजर्स के लिए खास’ अनुभव देता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम AI-आधारित मनोरंजन, 400 से ज्यादा मुफ्त लाइव टीवी चैनल और 4K कंटेंट की स्मूद स्ट्रीमिंग प्रदान करता है। साथ ही एक ही रिमोट से टीवी और सभी ऐप्स को कंट्रोल करना आसान हो जाता है।

कस्टमर सर्विस के मामले में भी कंपनी ने दावा किया है कि अपने 2,000 से ज्यादा सर्विस सेंटर्स के जरिए वह शहरों और गांवों दोनों में मजबूत आफ्टर-सेल्स सपोर्ट देगी।

शानदार H1 FY26 रिजल्ट

शानदार बिक्री के दम पर कंपनी की कुल आय पिछले साल की इसी अवधि (H1 FY25) के ₹425.7 करोड़ के मुकाबले 50.7% बढ़कर ₹641.6 करोड़ हो गई है। कंपनी का ग्रौस प्रॉफिट भी 28.5% बढ़कर ₹79.3 करोड़ रहा। हालांकि, इनपुट लागत बढ़ने के कारण ग्रौस मार्जिन थोड़ा कम होकर 12.4% पर आ गया, जो पिछले साल 14.5% था। इसके बावजूद, EBITDA 34.8% बढ़कर ₹34.1 करोड़ दर्ज हुआ, जिसका मार्जिन 5.3% रहा।

कंपनी का PAT भी 35.2% की छलांग लगाकर ₹19.6 करोड़ रहा, जो 3.1% मार्जिन दर्शाता है। पिछली छमाही (H2 FY25) की तुलना में भी आय में 6.9% और PAT में 20.2% की ग्रोथ ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रहने का संकेत देती है।