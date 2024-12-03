कंपनी के CEO के एक फैसले से शेयर धड़ाम! अपने लिस्टिंग प्राइस से भी आया नीचे

मल्टीबैगर शेयर CE Info Systems Ltd. (MapMyIndia ) के शेयर मंगलवार यानि 3 दिसंबर को 8 प्रतिशत तक गिए गए, जो सोमवार के 4 प्रतिशत के नुकसान के बाद शेयर की गिरावट को और बढ़ा रहे हैं।

शेयरों में गिरावट कंपनी के जरिए यह घोषणा किए जाने के बाद आई कि उसके CEO रोहन वर्मा अपनी मौजूदा स्थिति से इस्तीफा दे देंगे और एक इंडिपेंडेंट वेंचर की शुरुआत करेंगे, जिसमें MapMyIndia 10% हिस्सेदारी रखेगा।

एक बिजनेस चैनल से बात करते हुए CE Info Systems के मैनेजमेंट ने कहा कि कंज्यूमर बिजनेस को रोहन वर्मा के व्यक्तिगत फंड्स के जरिए चलाया जाएगा और MapMyIndia को कंपनी में ₹35 करोड़ का निवेश करने का विकल्प मिलेगा, जो कि Compulsory Convertible Debentures (CCDs) के जरिए से किया जाएगा।

प्रबंधन ने आगे बताया कि B2C व्यवसाय का वार्षिक कैश बर्न रेट ₹30 करोड़ होगा, जो बढ़ता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि MapMyIndia से इस नई इकाई में कोई पैसा निवेश नहीं किया जाएगा।

क्या करें निवेशक?

CE Info Systems पर कवर करने वाले 6 विश्लेषकों में से चार ने "खरीदारी" की सिफारिश की है, जबकि अन्य दो ने "बेचने" की सिफारिश की है। CE Info Systems के शेयर ₹1,545.3 पर 8.5% नीचे ट्रेड करते दिखे और मैनेजमेंट के जरिए दी गई स्पष्टता के बाद और नुकसान बढ़ा है। यह स्टॉक अब ₹2,747 के हालिया उच्चतम स्तर से 44% नीचे है।

मंगलवार की गिरावट के साथ, स्टॉक अब अपनी लिस्टिंग प्राइस ₹1,581 से नीचे आ गया है, लेकिन यह अपने आईपीओ प्राइस ₹1,033 से ऊपर है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

