Stock to BUY: एनबीएफसी स्टॉक कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (Capri Global Capital Ltd) के शेयरों में आज 1 प्रतिशत से ज्यादी की तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 11:57 बजे तक शेयर बीएसई और एनएसई पर 1.32% या 2.45 रुपये की तेजी के साथ 188.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कैप्री ग्लोबल पर आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म Choice Broking ने अपने कवरेज को शुरू करते हुए 23.2% के अपसाइड की संभावना जताई है। चलिए जानते हैं क्या है ब्रोकरेज की राय और कितना है इसका टारगेट प्राइस?

Capri Global पर Choice Broking की राय

ब्रोकरेज ने आज अपनी रिपोर्ट में कहा कि कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया है। पहले यह कंपनी एक ही प्रोडक्ट और कुछ ही जगहों तक सीमित थी, लेकिन अब इसका कारोबार कई प्रोडक्ट्स और अलग-अलग इलाकों में फैल चुका है।

यह बदलाव कंपनी ने अपने मौजूदा प्रोडक्ट्स जैसे कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस में तेज ग्रोथ के जरिए किया, जिनमें वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक सालाना औसतन 44% और 48% की बढ़ोतरी हुई।

इसके अलावा, FY23 (वित्त वर्ष 2023) में कंपनी ने गोल्ड लोन की शुरुआत की और एक ही साल में 562 नए ब्रांच खोले। इससे पूरे कारोबार की पहुंच काफी बढ़ी और तीन सालों में कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) में लगभग 51% की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई।

गोल्ड लोन कंपनी का सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला प्रोडक्ट है, जिससे FY23 से FY25 के बीच कंपनी के पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न करीब 155 बेसिस पॉइंट्स (bps) बढ़ा है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि अब गोल्ड लोन का हिस्सा कंपनी के कुल AUM में लगभग 36% हो गया है, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इन ज्यादा रिटर्न वाले लोन से लंबे समय तक मुनाफा कमाती रहेगी।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि हमने CGCL की वैल्यूएशन के लिए Residual Income Approach का इस्तेमाल किया है। हमारे हिसाब से कंपनी की Cost of Equity (इक्विटी पर लागत) 11.3% है, जबकि कंपनी का Return on Equity (ROE) यानी इक्विटी पर मुनाफा FY28 तक बढ़कर 18.3% तक पहुंच सकता है। ये ग्रोथ आमदनी में बढ़ोतरी और खर्चों में कमी की वजह से संभव होगी।

Capri Global Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर कवरेज की शुरुआत करते हुए BUY कॉल दिया है। Choice Broking ने 187 रुपये को CMP मानते हुए 23.2% की अपसाइड की संभावना जताई है।