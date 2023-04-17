तीन साल में तीन गुना हुआ Tata Group का यह शेयर, खरीदें, बेचें या होल्ड करें?

तीन साल में तीन गुना हुआ Tata Communication का यह शेयर, खरीदें, बेचें या होल्ड करें?

Tata Communication के शेयरों ने पिछले तीन सालों में शेयरधारकों के लिए 200% से अधिक रिटर्न दिया है। ये स्टॉक, जो 17 अप्रैल, 2020 को 370.80 रुपये पर बंद हुआ था, तब से अब तक इस स्टॉक ने 237% का रिटर्न मिला। इसकी तुलना में तीन साल में सेंसेक्स 89 फीसदी चढ़ा है।

तकनीकी के संदर्भ में, Tata Communication स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 60.8 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट ज़ोन में और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में कारोबार कर रहा है। Tata Communication स्टॉक में 0.9 का एक साल का बीटा है, जो इस अवधि के दौरान कम अस्थिरता का संकेत देता है।

Tata Communication 20 दिन, 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर लेकिन 5 दिन और 100 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। Tata Communication ने दिसंबर 2022 तिमाही के लिए लगभग 394 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो कि एक साल पहले की अवधि की तुलना में कम है। Q3 FY23 का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के लगभग 395 करोड़ रुपये के आंकड़े से 0.3 प्रतिशत कम था।

Vaishali Parekh, वाइस प्रेसिडेंट - टेक्निकल रिसर्च, Prabhudas Liladhar का कहना है कि इस स्टॉक ने 1,160 रुपये के महत्वपूर्ण 200DMA स्तर के पार कर लिया है और ₹1,230 रुपये के महत्वपूर्ण 50EMA स्तर से आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी वापसी का संकेत दिया है।

Tips2trades के अभिजीत का कहना है कि Tata Communication वर्तमान में 1297 रुपये पर एक Resistance के साथ दैनिक चार्ट पर मंदी की स्थिति में दिख रहा है। इस स्टॉक में 1,215 रुपये तक की गिरावट देखी जा सकती है जो इसका एक महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम कर रहा है।

Tata Communication अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के कारोबार में है। कंपनी के सेगमेंट में वॉयस सॉल्यूशंस (वीएस), डेटा एंड मैनेज्ड सर्विसेज (डीएमएस) और रियल एस्टेट (आरई) शामिल हैं।