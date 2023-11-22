BTTV Stock: 6 महीने में इस कंपनी ने दिया 26% का रिटर्न, देखते ही देखते डबल कर दिया पैसा

पिछले 6 महीनों में एक कंपनी ने 26% का रिटर्न दिया है जबकि निफ्टी जो है उसने 9% का रिटर्न दिया है। जी हां, इस कंपनी ने निफ्टी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। हम बात कर रहे हैं ज्वेलरी से लेकर आईवियर बनाने वाली कंपनी Titan की इसने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। Tata Group की टाइटन कंपनी का शेयर ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गई है। टाइटन के शेयर 0.87 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और कंपनी का शेयर 3,423 रुपए पर आ गया। जिसके बाद टाइटन कंपनी का मार्केट कैप भी 3 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। कंपनी ने 1 महीने में लगभग 4.79 फीसदी का रिटर्न दिया है। बीते 3 महीन में 11 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है। 1 साल में 33 फीसदी का रिटर्न दे चुकी है। वहीं सेंसेक्स ने एक महीने में 0.90 का रिटर्न दिया है जबकी। 3 महीने में 1.18 और वहीं एक साल की बात करें तो 1 साल में 7.81 फीसदी का रिटर्न दिया है। सोने के बढ़ते इंपोर्ट के बीच टाइटन के शेयर में उछाल देखने को मिला है। कंपनी का शेयर 31 महीनों में बहुत तेजी से दौड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट के कारण त्योहारों से पहले सोने की कीमतों में गिरावट के साथ, ज्वैलर्स की ओर से गोल्ड की डिमांड में साल-दर-साल 60 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है।

टाइटन का स्टॉक इस साल अब तक लगभग 30 फीसदी से ज्यादा बढ़ा है। 28 मार्च, 2019 को कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ पर आया था। इसके बाद, अगले 18 महीनों के अंदर, यानी 7 अक्टूबर, 2021 के दिन कंपनी का मार्केट कैप दोगुना हो गया, जो 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया। टाटा ग्रुप की कंपनी ने लगभग दो साल के अंतराल के बाद 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है। टाटा ग्रुप की कंपनी ने लगभग दो साल के बाद 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है। टाइटन अब भारत की सबसे वैल्यूबल कंपनियों में 18वें नंबर पर है। इसके बाद, यह टाटा ग्रुप के पोर्टफोलियो में दूसरी सबसे वैल्यूबल कंपनी है। टाइटन का शेयर निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा है। जिन्होंने पिछले दो दशकों से कंपनी में हिस्सेदारी बनाए रखी है। झुनझुनवाला का टाइटन में शुरुआती निवेश तब हुआ जब स्टॉक का प्राइस 20 रुपए और 40 रुपए के बीच था। सितंबर तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार, टाइटन में राकेश झुनझुनवाला का स्वामित्व, जो अब उनकी पत्नी रेखा के नाम पर है, 5.37 फीसदी है। मौजूदा मार्केट वैल्यू के आधार पर, इस हिस्सेदारी की वैल्यू 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जानकारों की मानें तो कंपनी का शेयर 3900 रुपए के पार जा सकता है।