BT India@100: हर किसी को Warren Buffett होने की जरूरत नहीं है: Ashish Chauhan

NSE के प्रबंध निदेशक और सीईओ Ashish Kumar Chauhan ने कहा है कि भारत में अगले 25 वर्षों में विकास की अभूतपूर्व गुंजाइश है और प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व बदलाव लाने जा रही है। BT India@100 शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, चौहान ने कहा कि भारत अभी जो कर रहा है जो दूसरों के लिए अभी संभव नहीं है। टी+1 जैसे कदम बाकी दुनिया के लिए एक चमत्कार जैसा है। चौहान ने कहा कि जब एनएसई ने 1994 में परिचालन शुरू किया था तब घरेलू शेयर बाजार का बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 4 लाख करोड़ रुपये था। उनतीस साल बीत चुके हैं और एम-कैप 80 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा, डॉलर के संदर्भ में एम-कैप 30 गुना बढ़कर 120 बिलियन डॉलर से 3.7 ट्रिलियन डॉलर हो गया है।

advertisement

Also Read: BT India@100: AI में रेग्लेशन की जरूरत: Brad Smith

चौहान ने कहा, "अगर आपने निफ्टी में निवेश किया होता, तो आज आप Warren Buffett जितने अमीर होते। भारत में संपत्ति बढ़ाने के लिए आपको वॉरेन बफेट होने की जरूरत नहीं है।" उन्होंने कहा, "भारत जिस तीन रुपये को संपत्ति मानता है, जिसमें इमारतें, जमीन और आभूषण आदि शामिल हैं, उनमें से एक शेयर बाजार से निकल रहा है।"इसके अलावा, जहां शुरुआती दिनों में 20-50 लाख लोग एनएसई के साथ व्यापार करते थे, आज यह संख्या बढ़कर 7.5 करोड़ अद्वितीय पैन नंबर हो गई है। इसका मतलब है 5 करोड़ घर या भारत के कुल घरों का 17%। चौहान ने कहा, ईपीएफओ को जोड़ें, तो हर तीन में से एक घर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एनएसई से जुड़ा हुआ है।

एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान के साथ विशेष चर्चा

शेयर बाज़ार और राष्ट्र निर्माण। चौहान ने कहा कि हर्षद मेहता घोटाले के बाद सरकार एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज बनाना चाहती थी जो दलालों से प्रभावित न हो। सरकार ने आईडीबीआई बैंक को एनएसई स्थापित करने के लिए कहा। प्रारंभ में, पांच लोगों का चयन किया गया था और चौहान, एक बैंकर होने के नाते, उनमें से एक थे - और एनएसई की कहानी शुरू हुई। चौहान ने कहा कि आजादी के बाद, भारत एक समाजवादी देश बनना चाहता था और शुरुआत में शेयर बाजार को ज्यादा से ज्यादा बर्दाश्त किया जाता था। पहले शेयर बाजार को ' सट्टा बाजार ' कहा जाता था। "वे राष्ट्र निर्माण के लिए कभी नहीं थे। केवल 1991 के बाद जब भारत ने उदारीकरण शुरू किया, और हमने देखा कि कैसे बाकी दुनिया राष्ट्र निर्माण, पूंजी निर्माण, धन और रोजगार सृजन के लिए बाजारों का उपयोग कर रही थी। 1992 से 1994 के बीच, हमने योजना बनाई और उसे क्रियान्वित किया।

Also Read: BT Super Exclusive Interview: भारतीय इकोनॉमी ने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया-PM Modi

चौहान ने कहा कि एनएसई ने ही शेयर बाजार क्रांति शुरू की, इसने आईटी क्रांति और वायरलेस दूरसंचार क्रांति शुरू की। जब एनएसई 1994 में शुरू हुआ, तो इसका एम-कैप 4 लाख करोड़ रुपये था। आज ये 80 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा, डॉलर के संदर्भ में एम-कैप 120 अरब डॉलर से बढ़कर 30 गुना से अधिक यानी 3.7 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। चौहान ने कहा, सुबह खरीदना और दोपहर में बेचना निवेश नहीं है और यह मूल रूप से 'सट्टा' है। "प्रत्येक निवेशक से मेरा विनम्र अनुरोध है कि यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो कृपया डेरिवेटिव ट्रेडिंग में शामिल न हों। कृपया सुबह खरीदारी न करें और शाम को टेलीविजन देखकर या रिपोर्ट पढ़कर और ऐसा व्यवहार करके न बेचें जैसे आप चाहते हैं।" आपके पास समय या विशेषज्ञता नहीं है, तो म्यूचुअल फंड में जाएं, पोर्टफोलियो प्रबंधकों के पास जाएं।

advertisement