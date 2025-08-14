BSE ने लॉन्च किया भारत का पहला 'BSE India Defence Index', डिफेंस सेक्टर में निवेश होगा आसान



देश में डिफेंस सेक्टर (Defence Sector) से जुड़ी कंपनियों में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। बीएसई लिमिटेड (BSE Ltd) की सहायक कंपनी बीएसई इंडेक्स सर्विसेज ने बुधवार, 13 अगस्त को आधिकारिक तौर पर ‘BSE India Defence Index’ लॉन्च कर दिया है। यह इंडेक्स खासतौर पर डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों के परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा।

क्या है BSE India Defence Index?

बीएसई इंडिया डिफेंस इंडेक्स (BSE India Defence Index) में ऐसे शेयर शामिल होंगे, जो डिफेंस से जुड़ी इंडस्ट्री या उनसे जुड़े कारोबार का हिस्सा हैं। बीएसई ने बताया कि इस इंडेक्स में शामिल कंपनियों का सेलेक्शन 'BSE 1000 Index' के शेयरों में से किया जाएगा। इसमें 'Capped Free Float Adjusted Market Cap' वेटिंग मेथड का इस्तेमाल होगा। इसका बेस वैल्यू 1000 रखा गया है। इसकी पहली वैल्यू 19 जून 2017 की है।

कब और कैसे होगा बदलाव?

इस इंडेक्स में शामिल कंपनियों की लिस्ट हर साल दो बार बदली जाएगी। इसे 'सेमी-एनुअल री-कॉन्स्टिट्यूशन' कहा जाता है। यानी जो कंपनियां डिफेंस सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी, उनके शेयर इस इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं, जबकि कमजोर परफॉर्मेंस करने वाले शेयर बाहर हो सकते हैं।

निवेशकों को क्या होगा फायदा?

BSE India Defence Index का इस्तेमाल निवेशक कई तरीकों से कर सकते हैं। यह ETFs और Index Funds जैसी पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में मदद करेगा। इसके साथ ही इससे डिफेंस सेक्टर की परफॉर्मेंस को मापना आसान होगा। PMS (Portfolio Management Services) और म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बेंचमार्क के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, यह निवेश पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक नया अवसर देगा।

डिफेंस सेक्टर में आ रहा है बदलाव

बीएसई इंडिया डिफेंस इंडेक्स के लॉन्च के मौके पर बीएसई इंडेक्स सर्विसेज के एमडी और सीईओ, अशुतोष सिंह ने कहा कि भारत का डिफेंस सेक्टर इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सरकार की नीतिगत सुधार, बढ़ा हुआ डिफेंस बजट और 'मेक इन इंडिया' के तहत स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर जोर, इस सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि यह इंडेक्स न सिर्फ सेक्टर की परफॉर्मेंस का पैमाना होगा, बल्कि नए निवेश उत्पादों और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के मौके भी खोलेगा।

NSE भी पहले कर चुका है शुरुआत

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) भी पहले 'Nifty India Defence Index' लॉन्च कर चुका है, जो डिफेंस थीम वाले शेयरों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। अब बीएसई का यह नया इंडेक्स निवेशकों को एक और ऑप्शन देगा, जिससे वे डिफेंस सेक्टर में आसानी से निवेश कर सकेंगे।