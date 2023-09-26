scorecardresearch
BSE Circuit: Exchange ने किन-किन कंपनियों के Circuit में किया बदलाव?

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 26, 2023 11:48 IST
एक बार फिर से एक्सचेंज ने कंपनियों के Circuit Filter में बदलाव किया है

 एक बार फिर से एक्सचेंज ने कंपनियों के Circuit Filter में बदलाव किया है। बीएसई की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक, 26 सितंबर से सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। आपको बता दें कि देश की दोनों एक्सचेंज समय-समय पर शेयरों का सर्किट फिल्टर बदलती रही है। निवेशकों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाता है। दरअसल शेयरों में जोरदार तेजी या फिर भारी गिरावट आने पर शेयर सर्किट फिल्टर को बढ़ाया या कम किया जाता है। मंगलवार को जारी लिस्ट के मुताबिक, पहली कंपनी Advik Capital Limited है। सोमवार को कंपनी का शेयर 2 फीसदी गिरकर 2.55 रुपये पर बंद हुआ था। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 3 फीसदी गिरा है। एक महीने में शेयर 20 फीसदी बढ़ा है। तीन साल में शेयर ने 400 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 109 करोड़ रुपये है। दूसरी कंपनी Mufin Green Finance Ltd है। सोमवार को कंपनी का शेयर 18 फीसदी बढ़कर 81.79 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 40 फीसदी बढ़ा है। वहीं, एक साल में शेयर ने 275 फीसदी का रिटर्न दिया है। तीन साल में शेयर का रिटर्न 2700 फीसदी का है। कंपनी की मार्केट कैप 205 करोड़ रुपये है।

तीसरे नंबर पर Kuberan Global Edu Solutions Ltd है। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। सोमवार को कंपनी का शेयर 20 फीसदी गिरकर 14.21 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी की मार्केट कैप 2 करोड़ रुपये है। चौथे नंबर पर Bhagwati Autocast Ltd.है। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। सोमवार को कंपनी का शेयर 10 फीसदी बढ़कर 621 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 178 करोड़ रुपये है। एक महीने में शेयर 40 फीसदी बढ़ा है। तीन साल में शेयर ने 500 फीसदी का रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
