मजबूत फंडामेंटल वाला Banking Stock जाएगा ₹200 के पार?

City Union Bank Ltd. के शेयरों में दमदार तेजी देखने को मिली है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक ने 10 प्रतिशत से ऊपर की छलांग लगाई है। शेयर में तेज उछाल तब देखा गया जब कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं। अब सवाल ये है कि स्टॉक यहां से कितनी लंबी दौड़ लगाएगा?

कहां तक जाएगा स्टॉक?

विदेशी ब्रोकरेज फर्म Macquarie ने सिटी यूनियन बैंक को 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी है, जिसका प्राइस टारगेट ₹185 प्रति शेयर है। यह प्राइस टारगेट के आधार पर स्टॉक में 22 प्रतिशत की संभावित तेजी बता रहा है।

उनका मानना है कि बैंक का दूसरी तिमाही का प्रोफिट लाभ उम्मीद के हिसाब से रहा है और अब कंपनी ने ग्रोथ मूमेंटम बढ़ रहा है। हाई क्रेडिट कॉस्ट के बावजूद, रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) लगभग 1.5-1.6% के आसपास रहने की उम्मीद है। मैक्वेरी का कहना है कि है। संभावित ग्रोथ और RoA को देखते हुए बैंक का रिस्क रिवॉर्ड रेश्यो फेवरेबल यानि अनुकूल दिखता है।

ब्रोकरेज फर्म Investec ने भी इस काउंटर पर 'बाय' रेटिंग दी है, जिसका प्राइस टारगेट ₹200 प्रति शेयर है। मौजूदा भाव के आधार पर स्टॉक में 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी के संकेत दे रहा है। ब्रोकरेज ने एक नोट में लिखा कि बैंक ने सभी मैट्रिक्स – ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट्स क्वालिटी में उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजे दर्ज किए हैं।

अगर आप City Union Bank Ltd. के सितंबर तिमाही नतीजों पर नजर डालें तो ₹285 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 1.6% की मामूली बढ़ोतरी दिखाता है। तिमाही के लिए नेट इंट्रस्ट मार्जिन या NII 8.2% बढ़कर ₹582.5 करोड़ हो गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹538.4 करोड़ से ऊपर है। इसके मुकाबले FY25 की पहली तिमाही में NII बढ़ोतरी 4.5% थी, जब बैंक ने ₹546 करोड़ का रिकॉर्ड किया।

सिटी यूनियन बैंक के शेयर मंगलवार को ₹162 पर लगभग 10% की बढ़त के साथ खुले हैं। इस स्टॉक ने पिछले 12 महीनों में लगभग 30% की बढ़ोतरी की है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।