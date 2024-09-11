scorecardresearch
TATA GROUP के इस शेयर से होगी छप्परफाड़ कमाई!

मिलेजुले ग्लोबल संकेतों की वजह से 11 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार में हल्की कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी 25,000 के करीब है। अगले हफ्ते के लिए बाजार में कुछ बड़े ट्रिगर्स और आंकड़ों का असर भी देखने को मिल सकता है। अमेरिका में CPI और PPI के आंकड़े जारी होने वाले हैं।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 11, 2024 13:13 IST
tata share

मिलेजुले ग्लोबल संकेतों की वजह से 11 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार में हल्की कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी 25,000 के करीब है। अगले हफ्ते के लिए बाजार में कुछ बड़े ट्रिगर्स और आंकड़ों का असर भी देखने को मिल सकता है। अमेरिका में CPI और PPI के आंकड़े जारी होने वाले हैं। अगले हफ्ते फेड की बैठक के आउटकम भी सामने आएगा। ऐसे में टाटा ग्रुप के एक स्टॉक पर Motilal Oswal की रिपोर्ट आई है। ब्रोकरेज इस स्टॉक पर काफी बुलिश है। 

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने TATA GROUP की कंपनी Indian Hotels Share को टेक्निकल पिक बनाया है। ब्रोकरेज ने Indian Hotels में 2-3 दिन के नजरिए से खरीदारी की सलाह दी है। स्‍टॉक में अगले 2-3 दिन के लिए पोजिशनल सलाह है। नया टारगेट प्राइस 735 रुपये है, जो 10 सितंबर 2024 को शेयर 695 पर बंद हुआ। इस तरह शेयर में आने वाले दिनों में 6-7 प्रतिशत की तेजी आ सकती है।  

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सप्लाई से ज्यादा मांग और अनुकूल स्ट्रक्चरल समर्थन के साथ ये सेक्टर आने वाले क्वार्टर में मजबूत रेवेन्यू देने के लिए तैयार है। IHCL ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए डबल डिजिट रेवेन्यू बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है। IHCL और इसकी सब्सिडयरी कंपनियां एक ऐसा ग्रप प्रस्तुत करती हैं जिसमें भारतीय गर्मजोशी और विश्वस्तरीय सर्विस शामिल हैं।

Taj एक आइकॉनिक ब्रैंड है, जहां दुनिया से बेहतरीन यात्री आते हैं
SeleQtions होटलों का एक कलेक्शन है जिसमें Vivanta, Ginger,दैसे Lean Luxe सेगमेंट हैं। IHCL के पास 326 होटलों का पोर्टफोलियो है, जिसमें 102 होटल विकासाधीन हैं, जो 4 महाद्वीपों, 13 देशों और 130 से अधिक स्थानों पर फैले हुए हैं।

सुस्त बाजार में बुधवार Indian Hotels में सपाट शुरुआत हुई और थोड़े समय में ही शेयर में गिरावट बढ़ गई। स्‍टॉक बीते 1 महीने में 12 फीसदी उछला है। वहीं, 6 महीने में स्‍टॉक ने 21 फीसदी और 3 महीने में करीब 20 फीसदी रिटर्न दे चुका है।  स्‍टॉक का 1 साल का रिटर्न 60 फीसदी से ज्यादा रहा है।  BSE पर शेयर का 52 वीक हाई 696.75 और लो 371.45 है। कंपनी का मार्केट कैप 98,053 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
