अचानक इस PSU Stock पर ब्रोकरेज ने क्यों बदला नजरिया? अब दमदार तेजी की जताई उम्मीद

ब्रोकरेज फर्म Kotak Institutional Equities ने इस सरकारी स्टॉक पर अपना नजरिया बदला है। जहां पहले इस PSU स्टॉक में बिकवाली की सलाह थी, अब खरीदारी ने लिए कहा जा रहा है। साथ अपने पहले दिए गए स्टॉक टारगेट से 47 प्रतिशत ऊपर की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

ब्रोकरेज फर्म Kotak Institutional Equities ने सरकारी कंपनी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) के शेयरों पर अपनी राय को बदला और "sell'' की जगह से "Add" में अपग्रेड किया है।

NALCO को क्यों चुना?

कोटक ने अपनी नोट में लिखा है कि NALCO एल्यूमिना बाजार में चल रही सप्लाई की किल्लत से फायदा उठाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है, इसके पीछे कारण लॉन्ग पॉजिशन और एल्यूमिनियम की कीमतों में बढ़ोतरी है। ब्रोकरेज का मानना है कि कैपटिव कोल माइंस की कमीशनिंग ने पिछले वित्तीय वर्ष में NALCO को लागत को कम रखने में मदद की और आगे की वृद्धि लागत को नीचे की ओर बनाए रखेगी। हालांकि NALCO का 1 MTPA एल्यूमिना रिफाइनरी एक्सपेंसन में धीमापन दिख रहा है। कोटक का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2027 के अगले 6 महीने में इससे मात्रा योगदान होगा।

ब्रोकरेज ने NALCO के EBITDA के अनुमान को वित्तीय वर्ष 2025 में 8%, 2026 में 11% और 2027 के लिए 17% बढ़ाया है, जो मुख्य तौर पर कमोडिटी प्राइस के जरिए संचालित है। कोटक ने NALCO के लिए टारगेट मल्टीपल को 5.5 गुना से बढ़ाकर 7 गुना EV/EBITDA कर दिया है। करंट वैल्यूएशन भी NALCO के लिए रिस्क-रिवॉर्ड को आकर्षक बनाते हैं।

नए टारगेट

ब्रोकरेज ने NALCO के लिए अपने टारगेट प्राइस को 160 रुपये से बढ़ाकर 235 रुपये कर दिया है, जो 47 प्रतिशत की दमदार तेजी की संभावना जता रहा है। जो सोमवार के क्लोजिंग स्तरों से 12% की संभावित बढ़ोतरी को दर्शाता है। आपको बता दें कि NALCO के शेयर पिछले एक महीने में पहले ही 22% की तेजी आ चुकी है।