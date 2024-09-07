scorecardresearch
बाजार की गिरावट के बीच ये दो सरकारी रेलवे स्टॉक कराएंगे बंपर कमाई?

शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला थम गया है। बाजार में आई इस गिरावट के बीच निवेशक काफी टेंशन में है। इसी बीच ब्रोकरेज हाउस HDFC Securities ने एक रिपोर्ट जारी की है। जिसमें एचडीएफसी सिक्योरिटीज का दो रेलवे स्टॉक पर नजरिया बुलिश है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 7, 2024 17:12 IST
Railway Stocks
Railway Stocks

शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला थम गया है। बाजार में आई इस गिरावट के बीच निवेशक काफी टेंशन में है। इसी बीच ब्रोकरेज हाउस HDFC Securities ने एक रिपोर्ट जारी की है। जिसमें एचडीएफसी सिक्योरिटीज का दो रेलवे स्टॉक पर नजरिया बुलिश है। हालांकि पिछले कुछ वक्त से रेलवे स्टॉक्स में काफी करेक्शन आ चुका है। लेकिन ब्रोकरेज को लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। HDFC Securities की ओर से 2 से 3 महीने के नजरिये से निवेश की सलाह दी है। साथ ही इन स्टॉक्स के लिए टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी बताया है।

Rail Vikas Nigam Share
सरकारी रेलवे स्टॉक RVNL पर HDFC Securities की ओर से BUY की रेटिंग दी गई है। स्टॉक में दो महीने के नजरिए से खरीदारी की सलाह दी गई है। वहीं टारगेट प्राइस 700 रुपये प्रति शेयर दिया गया है। स्टॉप लॉस 555 रुपये रखना है। 6 सितंबर को शेयर 1.69% गिरकर 572 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। इस भाव से शेयर में आगे करीब 23 प्रतिशत की तेजी आ सकती है। पिछले एक महीने में स्टॉक 1.10% चला है जबकि 6 महीने में 140.39% भागा है। एक साल में स्टॉ 271.67% उछला है।

RailTel Corporation of India Share
रेलवे PSU RailTel पर HDFC Securities ने BUY की रेटिंग दी है। स्टॉक में दो महीने के नजरिए से खरीदारी की सलाह दी है।  टारगेट प्राइस 600 रुपये प्रति शेयर का है। स्टॉप लॉस 465 रुपये रखना गया है। 6 सितंबर को शेयर 1.75% गिरकर 484.75 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। करंट प्राइस से शेयर में आगे 24 प्रतिशत की तेजी आ सकती है। पिछले एक महीने में स्टॉक 4.21% चला है। वहीं पिछले 6 महीने में 14.87% स्टॉक में तेजी रही है। एक साल में निवेशकों का पैसा डबल किया है।

(डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है। कहीं भी निवेश से पहले SEBI एडवाइजर से राय जरूर लें)
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 7, 2024