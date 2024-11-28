ये प्राइवेट Defence Stock बनाएगा बंपर पैसा! FIIs और DIIs की भी हिस्सेदारी

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारये प्राइवेट Defence Stock बनाएगा बंपर पैसा! FIIs और DIIs की भी हिस्सेदारी

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही FIIs की भी काफी हद तक वापसी हुई है। पिछले कुछ दिनों में कई डिफेंस शेयरों में तेजी रही है। इस सेक्टर की स्थिति में बदलते रुख को देखते हुए ब्रोकरेज एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी पर बुलिश दिख रहे हैं, आइये जानते हैं डिटेल्स...

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 28, 2024 07:55 IST
Share Market, Defence Stocks, Defence Sector, Markets, Best Stocks
प्रमुख ब्रोकरेज हाउस ICICI Direct ने Astra Microwave Products के लिए BUY रेटिंग जारी की है। इसका टारगेट प्राइस ₹970 रखा है, जो मौजूदा कीमत ₹768 से लगभग 26% का अपसाइड टारगेट है। पिछले एक साल में ये शेयर 40 प्रतिशत के रिटर्न दे चुका है।

यह कंपनी भारतीय रक्षा, अंतरिक्ष और मौसम विज्ञान से संबंधित उच्च तकनीक उत्पादों के निर्माण में अग्रणी है। एस्ट्रा माइक्रोवेव के उत्पाद जैसे रडार, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली (EW) और सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण, आधुनिक रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए अहम हैं। लगभग 58 प्रतिशत रेवेन्यू रक्षा क्षेत्र से आता है, जो इसके मजबूत पोर्टफोलियो का प्रमाण है।

ऑर्डर बुक
कंपनी के पास ₹2269 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो वित्त वर्ष 2024 की रेवेन्यू दर का 2.3 गुना है। इसके अलावा FY25 में ₹1200-1300 करोड़ के नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार शामिल हैं। घरेलू कॉन्ट्रैक्ट्स में बढ़ते फोकस से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होगा। FY25-28 के दौरान कंपनी को ₹24000-25000 करोड़ के ऑर्डर मिलने की संभावना है।
एस्ट्रा माइक्रोवेव ने इनोवेशन और इन-हाउस डेवलपमेंट पर जोर दिया है। कंपनी नए नेविगेशन चिप्स (NavIC) और एंटी-ड्रोन सिस्टम्स जैसे टेक्नोलॉजी की ग्रोथ कर रही है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Nov 28, 2024