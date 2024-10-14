Bata India और Metro Brand शेयरों में अब बनेगा पैसा? गिरावट का दौर खत्म!

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBata India और Metro Brand शेयरों में अब बनेगा पैसा? गिरावट का दौर खत्म!

पिछले कुछ वक्त से फुटवियर स्टॉक्स निवेशकों को खास रिटर्न देने में कामयाब नहीं रही हैं। लेकिन एक बार फिर ये शेयर चर्चा में आ गए हैं। ब्रोकरेज फर्म IIFL ने Bata India, Metro Brand और Relaxo पर कवरेज शुरू की है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 14, 2024 11:07 IST
स्टॉक पर बुलिश क्यों?
ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि भारत में संगठित फुटवियर इंडस्ट्री में मीडियम टर्म में अच्छी ग्रोथ की संभावना दिख रही है। जो लगातार इनकम में बढ़ोतरी और संगठित चैनल की ओर स्थिर बदलाव से बढ़ रही है। विश्लेषक को उम्मीद है कि चार थीम जिसमें महिलाओं के फुटवियर, प्रीमियम फुटवियर, खेल और एथलीजर और ब्रांड आउटलेट्स में हाई एक्सपोजर वाली कंपनियां अच्छी ग्रोथ डिलीवर कर सकती हैं।

नया टारगेट
IIFL ने Bata India और Metro Brand पर खरीदने की सलाह दी है और बाटा के लिए ₹1,700 और मेट्रो ब्रांड के लिए ₹1,425 के टारगेट तय किए गए हैं। जिससे यह संकेत मिलता है कि यह दो शेयरों में 11 अक्टूबर को उनके बंद भावों से 22% और करीब 18 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है।

वहीं दूसरी ओर Relaxo Footwears पर ब्रोकरेज ने ₹700 के टारगेट दिया है। जिसका मतलब ये हुआ कि जो शेयर में 12.6 प्रतिशत की संभावित गिरावट की ओर इशारा करता है।

अब तक 2024 में YTD, बाटा इंडिया ने निवेशकों 14 प्रतिशत का नुकसान कराया है, वहीं मेट्रो ब्रांड्स में 3.5% की गिरावट आई है जबकि रिलैक्सो में 12% की कमी आई है। इस अवधि के दौरान बेंचमार्क निफ्टी 50 की 15% बढ़ोतरी की तुलना में है। IIFL की सूची में मेट्रो ब्रांड्स पहले स्थान पर है, उसके बाद बाटा इंडिया, कैम्पस और रिलैक्सो हैं।

ब्रोकरेज कवरेज उस समय आई है जब मेट्रो ब्रांड्स ने अपने स्टोर नेटवर्क का आक्रामक विस्तार किया है। अगस्त में मेट्रो ब्रांड्स ने कहा कि वह अगले दो वित्तीय वर्षों में 225 स्टोर खोलने की योजना बना रहा है। अप्रैल-जून 2024 की तिमाही में कंपनी ने 15 स्टोर लॉन्च किए। वह इस वित्तीय वर्ष में 100 से अधिक स्टोर जोड़ने का लक्ष्य रखती है बाकी स्टोर अगले वर्ष में जोड़े जाएंगे। यह इस उद्योग में पिछले वित्तीय वर्ष में मांग में कमी के बावजूद है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 14, 2024