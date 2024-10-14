scorecardresearch
नमकीन स्नैैक्स वाले इस शेयर में आएगी 48 प्रतिशत की तेजी! कौन से फैटर्स स्टॉक को बढ़ाएंगे

नमकीन स्नैैक्स वाले इस शेयर में आएगी 48 प्रतिशत की तेजी! कौन से फैटर्स स्टॉक को बढ़ाएंगे

नमकीन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी, जिसका IPO डेब्यू खराब रहा। प्राइस बैंड के मुकाबले शेयर की करीब 12 प्रतिशत नीचे लिस्टिंग हुई। अब ऐसे में स्टॉक में छप्परफाड़ रिटर्न संभावना जताई जा रही है।

Harsh Verma
Oct 14, 2024

नमकीन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी, जिसका IPO डेब्यू खराब रहा। प्राइस बैंड के मुकाबले शेयर की करीब 12 प्रतिशत नीचे लिस्टिंग हुई। अब ऐसे में स्टॉक में छप्परफाड़ रिटर्न संभावना जताई जा रही है। ब्रोकरेज फर्म Emkay ने स्टॉक पर कवरेज शुरू की है। आइये जानते हैं डिटेल्स...

स्टॉक पर बुलिश क्यों?
Gopal Snacks Ltd के शेयर सोमवार यानि 14 अक्टूबर को 5% तक बढ़ते दिखे। इस तेजी के पीछे ब्रोकरेज फर्म Emkay का कारण माना जा रहा है। ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक पर 'बाय' की रेटिंग दी है। एमके ने अपनी नोट में लिखा कि कंपनी के वैल्यूशन लिस्टिंग के बाद से तनाव में रहे हैं, जो धीमी रेवेन्यू बढ़ोतरी और कमजोर प्रॉपिट मार्जिन के कारण हैं, जिन्हें महंगाई ने प्रभावित किया है। हालांकि, एक बेहतर मैनेजमेंट टीम के साथ Gopal Snacks ने कमियों को संबोधित किया है और धीरे-धीरे ग्रोथ को तेज किया है।

एमके के प्रमुख बाजारों में किए गए ग्राउंड चेक के मुताबिक, रेवेन्यू में ग्रोथ बेहतर गति है, जिसमें ट्रेड बेनिफिट सपोर्ट से फायदा मिल रहा है। गोपाल स्नैक्स के मजबूत वित्तीय रेश्यो को देखते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि बिजनेस ग्रोथ फिर से शुरू होगी, जिससे संभावित वैल्यूएशन की री-रेटिंग हो सकेगी। Gopal Snacks इन मौका का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो कि नमकीन स्नैक्स इंडस्ट्री में डबल डिजिट ग्रोथ के लिए तैयार है।

स्टॉक बनने वाला है रॉकेट!
Emkay की ओर से स्टॉक पर ₹600 प्रति शेयर का टारगेट तय किया गया है। जो कि 40 गुना प्राइस-टू-अर्निंग्स पर आधारित है। इस हिसाब से स्टॉक में शुक्रवार की क्लोजिंग से हिसाब से लगभग 48 प्रतिशत की संभावित तेजी दिखा सकता है।

इतना ही नहीं ब्रोकरेज का कहना है कि अपने समय से पहले की मजबूत बैकएंड क्षमता का फायदे उठाते हुए कंपनी 99% उत्पादन को कवर करती है और अपने लॉजिस्टिक्स व्हीकल्सका बेड़ा (270 ऐसे वाहन जो उत्पाद की ताजगी सुनिश्चित करते हैं और लागत का अनुकूलन करते हैं), गोपाल पूरे भारत में विस्तार कर रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 14, 2024