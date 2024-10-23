scorecardresearch
Q2 रिजल्ट्स के बाद Zomato पर आए चौंकाने वाले टारगेट्स!

फूड डिलीवरी एग्रीगेटर Zomato के सितंबर तिमाही नतीजे जारी होने के बाद शेयरों में 6 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। रिजल्ट के बाद ग्लोबल ऐनालिस्ट्स शेयर पर सुपर बुलिश हैं और इतना ही स्टॉक में भविष्य के लिए बंपर तेजी की संभावना भी जता रहे हैं।

Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 23, 2024 11:04 IST
Zomato share price

Zomato के सितंबर तिमाही का रेवेन्यू करीब 69% उछाल के साथ 4799 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 389% उछाल के साथ 176 करोड़ रुपए पहुंच गया है। फूड डिलीवरी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू (GOV) सालाना आधार (YoY) पर 21 प्रतिशत और क्वार्टर आधार (QoQ) पर 5 प्रतिशत बढ़ी है। वहीं क्विक कॉमर्स ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू (GOV) में सालाना आधार (YoY) पर 122 प्रतिशत और क्वार्टर आधार (QoQ) पर 25 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने सितंबर तिमाही में 152 नए स्टोर और 7 वेयरहाउस खोले हैं। इसके अलावा बोर्ड ने Qualified Institutional Placement (QIP) के जरिए 8500 करोड़ की फंड रेजिंग की मंजूरी दे दी है। 

Q2 नतीजों के बाद ब्रोकरेज इस स्टॉक को लेकर बड़े-बड़े टारगेट्स दे रहे हैं। 

CLSA ने इस स्टॉक के लिए अपने टारगेट को रिवाइज किया है और मौजूदा स्तर से 45% अपसाइड का बड़ा टारगेट दिया है। स्टॉक को आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट 353 रुपए प्रति शेयर का बढ़ाकर 370 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी, फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में तेजी से अपना मार्केट बढ़ा रही है। Q2 रिजल्ट्स उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। क्वार्टर आधार पर मार्जिन्स स्थिर रहे हैं। 

वहीं Nomura ने जोमैटो के लिए BUY रेटिंग दी है और टारगेट 280 रुपए से बढ़ाकर 320 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना हैकि क्विक कॉमर्स सेगमेंट में कंपनी तेजी से बढ़ रही है, डिलीवरी बिजनेस धीरे-धीरे सही रास्ते पर जा रहा है। न्यूट्रल EBITDA को मेंटेन करने के लिए Zomato क्विक कॉमर्स को एक्सपेंड कर रहा है। Blinkit के जरिए नए स्टोर एडिशन से ग्रोथ को और तेजी मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 23, 2024