Newsशेयर बाज़ारये 3 PSU Stocks भर देंगे आपकी झोली! शेयर में 72 प्रतिशत उछाल की उम्मीद

ये 3 PSU Stocks भर देंगे आपकी झोली! शेयर में 72 प्रतिशत उछाल की उम्मीद

ब्रोकरेज फर्म Antique Stock Broking तीनों सरकारी डाउनस्ट्रीम ऑयल रिफाइनरी कंपनी Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL), Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) और Indian Oil Corporation (IOC) Ltd. पर बुलिश है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 11, 2024 15:26 IST


ब्रोकरेज फर्म Antique Stock Broking तीनों सरकारी डाउनस्ट्रीम ऑयल रिफाइनरी कंपनी Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL), Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) और Indian Oil Corporation (IOC) Ltd. पर बुलिश है, क्योंकि उनका मानना है कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां "स्वीट स्पॉट" में हैं।

शेयरों को क्यों चुना?
ब्रोकरेज ने कहा कि ₹9.8 प्रति लीटर की ऑटोफ्यूल मार्केटिंग मार्जिन उच्चतम स्तर पर है और सिंगापुर के रिफाइनिंग मार्जिन भी वापस आ गए हैं, जो वर्तमान में $5 प्रति बैरल के आसपास औसतन हैं, जबकि सितंबर तिमाही में यह $3.6 था। यह ऑटोफ्यूल मार्केटिंग मार्जिन वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 में भी ऊंचे स्तरों पर बने रहने की संभावना है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें वैश्विक अधिकता के कारण सीमित दायरे में रह सकती हैं।

ब्रोकरेज ने ये भी कहा है कि बाजार LPG बोझ की संभावना को लेकर चिंतित है, हमारा मानना ​​है कि यह कोई गंभीर चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि बड़े मार्केटिंग मार्जिन के रूप में मौजूद हैं, जो LPG बोझ को एडजेस्ट कर सकते हैं," साथ ही उसने उम्मीद जताई कि सरकार इसे मुआवजा देगी।

नए टारगेट्स
एंटीक का मानना है कि 4.2 गुना से लेकर 5.1 गुना तक एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA के बीच, तीनों OMCs के वैल्यूएशन आकर्षक बने हुए हैं और उनके डिविडेंड यील्ड 4.3% से 6.4% के बीच हैं।
ब्रोकरेज ने तीनों OMCs पर "बाय" सिफारिश की है। BPCL का प्राइस टारगेट ₹405 रखा है, HPCL पर अपने प्राइस टारगेट को 6% बढ़ाकर ₹558 कर दिया है, जबकि इंडियन ऑयल का प्राइस टारगेट ₹246 पर रखा है। HPCL और BPCL के शेयरों में वर्तमान स्तरों से 33% से 37% तक का संभावित अपसाइड है, जबकि इंडियन ऑयल के शेयरों में 72% का संभावित अपसाइड है।

 HPCL के शेयर ₹410 पर 1.4% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि BPCL के शेयर ₹308.45 पर 1.6% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इंडियन ऑयल के शेयर ₹143.5 पर लगभग स्थिर हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
