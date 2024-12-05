BofA Securities ने इस Stock पर दी बड़ी वॉर्निंग!

scorecardresearch
NEW DELHI,UPDATED: Dec 5, 2024 10:11 IST
Hyundai Motor India Ltd. के शेयर 5 दिसंबर यानि गुरुवार को 1 प्रतिशत की तेजी के साथ ट्रेड करते दिखे। ब्रोकरेज फर्म BofA सिक्योरिटीज ने हुंडई मोटर इंडिया पर 'अंडरपरफॉर्म' रेटिंग और ₹1,840 प्रति शेयर का प्राइस टार्गेट सेट किया है, जिससे बुधवार के बंद स्तर से लगभग 2% की गिरावट का अनुमान है।

अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने हुंडई की मजबूत फ्रेंचाइजी को उजागर किया जो 14% बाजार हिस्सेदारी रखती है। अपनी पैरेंट कंपनी से मजबूत सपोर्ट हासिल करती है और प्रीमियम और एसयूवी सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करती है।

 BofA सिक्योरिटीज ने कई कारणों से सतर्कता की बात कही है

खासकर महानगरों में पैसेंजर व्हीकल (PV) बाजार में मंदी

प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड में ठहराव

 क्षमता प्रतिबंध।

ब्रोकरेज ने यह भी उल्लेख किया कि निकट भविष्य में नए मॉडल लॉन्च या महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि जैसी कोई प्रमुख कारक नहीं हैं। इसके अलावा, BofA सिक्योरिटीज ने रिस्क रिवॉर्ड प्रोफ़ाइल को अट्रैक्टिव नहीं बताया और हुंडई के FY26 के प्राइस टू अर्निंग रेश्यो (P/E) के 25 गुना होने और FY24 से FY27 तक के लिए अर्निंग पर शेयर (EPS) का सीएजीआर केवल 4% होने की बात की।

हुंडई मोटर इंडिया ने 12 नवंबर को अपने सितंबर तिमाही के परिणामों की घोषणा की, जो सभी पैरामीटर्स पर साल दर साल कम रहे। दक्षिण कोरियाई ऑटोमोबाइल निर्माता की भारत इकाई ने सितंबर तिमाही में अपनी कुल नेट प्रॉफिट में 16% की गिरावट दर्ज की और ₹1,375 करोड़ पर आ गया। तिमाही की रेवेन्यू भी पिछले वर्ष की तुलना में 8% घटकर ₹17,260 करोड़ हो गया।

इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन (EBITDA) में 10% की गिरावट आई और ₹2,205 करोड़ रही, जबकि मार्जिन साल दर साल 30 बेसिस प्वाइंट्स घटकर 12.8% रह गया। पिछले हफ्ते दो विदेशी ब्रोकरेज कंपनियों, मॉर्गन स्टेनली और JPMorgan ने इस स्टॉक पर कवर शुरू किया, दोनों ने 'ओवरवेट' रेटिंग दी है।

हुंडई मोटर इंडिया पर कवर करने वाले 12 विश्लेषकों में से 9 ने 'बाय' रेटिंग दी है, जबकि 3 ने 'सेल' रेटिंग दी है। सभी तीन सेल रेटिंग्स के प्राइस टार्गेट आईपीओ मूल्य से नीचे हैं।  शेयर 5 दिसंबर, गुरुवार को ₹1,889.20 पर 1% की वृद्धि के साथ ट्रेड हो रहे हैं। यह स्टॉक अब तक अपने आईपीओ मूल्य ₹1,960 प्रति शेयर से 4% नीचे है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
